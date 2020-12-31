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【買樓理財】屯門樓入場門檻低　三房居屋不用500萬　首置客又點睇？

股樓投資 17:36 2020/12/31

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踏入年尾，雖是傳統樓市淡季，加上疫情肆虐，惟仍屢錄二手成交，其中屯門成交較多，皆因屯赤隧道通車後，不少買家認為區內配套愈來愈好，或進一步利好樓價。事實上，屯門仍有不少筍盤，若不介意是居屋，其實也有500萬元以下之選，實用面積更超500平方呎。

中原地產劉子揚說，屯門置樂花園1座高層H室，實用面積511平方呎，三房間隔，附雅致裝修，原叫價480萬元，吸引外區家庭即睇即買，並獲業主減價20萬元，以460萬元易手，實用呎價9,002元。

資料顯示，原業主於2016年以359萬元購入單位，持貨4年，現帳面賺101萬元，物業期內升值28%。以成交價460萬元計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘，首期要46萬元，月供15,615元，壓力測試下的最低每月入息要求則約37,676元。

資料顯示，置樂花園位於屯門青海圍18號，於1981年3月開始入伙，共建8座，提供1,000個單位。此外，置樂花園是第一代的私人參建居屋，即由私人發展商按土地投標條款上的指定規格所興建，並由房委會監管及推售。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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