港府刊憲建1.8公里東區走廊板道 連接銅鑼灣至鰂魚涌海濱

港府於周四（31日）刊憲，建議在東區走廊下興建板道，用作行人路和單車徑，並連接銅鑼灣至鰂魚涌海濱，如有人反對該工程，須於明年3月1日或之前，以書面方式向運輸及房屋局局長提出。

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據了解，擬議板道將分為東、西兩段，前者從電照街至海裕街，約1.1公里；後者則從油街至糖水道，約0.7公里，路線將利用東區走廊結構下的遮蔭，減低對維利亞港的影響，料板道寬最少10米，讓行人、緩跑人士和騎單車人士可以安全共用。

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西段和東段兩端共有4個出口，並另設5個連接點；建議方案包括建造共3條開合橋，讓船隻在有需要時可進出擬議板道以內的近岸水域，並降低板道的坡度。

擬議板道沿線將鋪設水管、污水管及公用設施，以配合設置洗手間、飲水機和小食亭等配套設施。工程亦會利用東區走廊現有樁柱式保護墩上的空間，建造6個觀景台，讓市民欣賞維港景色，並會建造1個釣魚平台，方便市民垂釣。

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責任編輯：潘曉豐