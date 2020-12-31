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【元旦2021】德國總理發表元旦文告 默克爾重申不會競選總統之位

環球政經 17:48 2020/12/31

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踏入2021年之際，德國總理默克爾於當地時間周三（30日）發表元旦文告，形容2020年是她任職總理15年來最艱難的一年，更是前所未有的沉重，但儘管有憂慮和疑惑，仍對新一年抱持希望。她再次表明，不會參加明年9月的大選，故此次或成為她任內最後一份元旦文告。

【中歐關係】中歐投資協定或在本周完成談判 歐盟27國均表示支持：【下一頁

在文告中，她批評國內有部分人發動示威抗議活動，反對封城及防疫措施，又指當有人在疫情中失去至親或受到打擊並掙扎時，提出陰謀論只會令家屬感到痛苦，做法虛假、危險且殘酷。德國期望歐盟可盡快批准，使用英國牛津大學及阿斯利康藥廠合作研發的新冠疫苗，她表示：「輪到我時，便會去接種。」

【英國脫歐】英國國會通過貿易協議 與歐盟元旦日正式分手：【下一頁

由2005年起，默克爾擔任總理之位，執政直至，期間經歷過2008年環球金融危機、一年後的希臘債務危機、5年前的難民潮等大大小小的風浪。

 

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