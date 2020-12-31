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【保你大】羅國森：經濟差 想打強積金主意？

名人薈萃 19:45 2020/12/31

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一場新冠肺炎疫情，令全球經濟嚴重受創，香港經濟也正經歷前所未有的嚴峻局面。

筆者身邊的朋友，尤其從事與經濟停擺有直接關係的行業，例如飲食、零售、航空、會議展覽、旅遊和酒店等等，當中也包括我們的同行（因為內地人暫時不能來港買保險），收入或多或少都會受到影響，而零收入者也絕非少數。在印象中，每當經濟轉差，就會有人想打強積金的主意。早前，坊間就有人提出，讓強積金計劃成員提取部分累算權益，以解燃眉之急。

芳姐茶餐廳的伙計阿蘇Call，話想問一些關於提早支取強積金的問題，筆者直覺以為，阿蘇因為疫情而收入減少，所以想打強積金的主意。

今早來到芳姐的茶餐廳，三扒兩撥食完早餐後，就示意阿蘇過來。他甫坐下就說，這個不是他的問題，而是他一位做導遊朋友的問題。

「我還以為芳姐減了你人工，唔夠使，所以想打強積金的主意！」

「森哥，雖然芳姐是精明的老闆，但她其實頗有人情味的。我也知道，連續不斷的限聚，都直接與食肆有關，我們的生意也明顯減少了，但芳姐告訴我們，除非真的捱不住，否則，她不會減我們的人工，當然，可見的將來也不能奢望會加人工！」

「嗯，原來如此，難怪你們這樣忠心了，最短也做了近10年！」

「是呀！言歸正傳，我這個朋友過去半年幾乎零收入，幾日前我們碰面，他就問我，有甚麼方法可以提早取回他的強積金，因為不知道還要捱多久才可以回復本來的收入水平。」

「明白，但在現行的條例下，應該不可提早取回強積金的。」

6種情況下可提早取

「咦，我聽朋友說，只要宣誓會永久離開香港，便可以提早取回。我朋友說，如果未來半年還是零收入，他確實有可能搬去大灣區，跟他的親戚住呢！」

「對，現時有6種情況是可提早取回強積金，包括年滿60歲提早退休、永久離開香港、完全喪失行為能力、小額結餘帳戶（不超過5,000元）、末期疾病以及死亡等等。」

「森哥，『永久離開香港』不就是其中一個可以提早取回強積金的理由嗎？現在確實多了港人移民呢！」

「近期確實多了港人以這個理由，要求提早取回自己的強積金，所以積金局會嚴格執行這項規定。」

「嚴格執行？甚麼意思？」

「除了宣誓文件外，受託人可能還要求申請者提供相關的佐證，例如接納移民申請的文件，包括簽證或居留許可證，以及移居地的租置物業住址證明，以至移居地的水電煤帳單，甚至由香港稅局發出的離港清稅文件等等，這才會批准呢！簡單來說，就是證明申請人真的會永久離開香港。」

「但如果只是回內地長住，只要回鄉證便可以，不用簽證喔！」

「明白，但受託人可能仍會要求提交港澳台居民居住證、租置房屋的合約或文件等等作為佐證的。」

「為甚麼趕絕這些財政緊絀的港人呢？這些都是我們的錢呀！」「阿蘇，完全明白。只不過，強積金制度的設立，是協助打工仔為退休作長綫儲蓄和投資的，如果能夠輕易提早取回強積金，就會破壞制度的原意。」

「但如果不能提早支取，現在就可能餓死了，還談甚麼退休？」

「明白，我相信，有關當局會不時檢討這些法例的影響，有機會的話，我也會幫你反映的。但現階段，我認為，你可以勸你的朋友暫時找些兼職的工作，希望疫情盡快過去，一切回復正常吧！」

 

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撰文 : 羅國森

欄名 : 保你大

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