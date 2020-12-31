  • 12°C
香港時間 : 20201231日 (四) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【King談樓市】King Sir：上海14天隔離之旅

名人薈萃 19:41 2020/12/31

分享：

在世紀疫情下，很多港人都會留家抗疫，平時各有各忙，但今天反而多了時間共聚、享受難得的天倫樂。但對筆者來說，一家人能聚首一堂共度佳節，卻是一件非常「奢侈」的事，奢侈在這裏的意思是艱辛和昂貴，艱辛是與家人重聚的路綫迂迴，昂貴是機票價錢比正常貴了好幾倍。

筆者一家只有四口，但卻分散在三地：香港、珠海及英國。原本決定今年2月太太會陪同8歲的女兒到珠海上學，誰知國內疫情大爆發，最終延遲至8月中旬才起行，而就讀第八班的兒子亦於9月初回英國，他們離開之後筆者就孤零零一個人在香港繼續工作生活。

分開多月，渴望與家人能早日團聚的筆者，最終選定上海為重聚的地點。你會問為何不是香港、珠海或英國，而這麼奇怪去上海呢？原因是太太同女兒在珠海，如果回香港之後再返珠海上學，他們就要再隔離14天，所以不能選香港。

那英國呢？今天英國疫情爆到九彩，筆者都一把年紀，驚有命去無命返，那珠海又如何？英國倫敦今天沒有直航機到珠海，連深圳廣州北京都無，就只有上海，加上太太女兒到上海不用隔離，那就惟有犧牲小我，陪兒子在上海展開「14天酒店隔離之旅」！

筆者和兒子相約在12月16日早上在上海浦東2號機場的行李輸送帶處集合，當天他上午9時已到達而我就在中午12時，會合後一同出關。

一出閘就有多名全副武裝的醫護人員「招呼」我們，逐個登記、量體溫、做鼻咽拭子病毒檢測，之後就分組上車「押解」到指定酒店，除電子通訊外，全程沒有機會與外界接觸。

到達酒店門外，車上乘客4個一組分批登記，為免太多人聚集酒店大堂，做完一組第二組才放行，未登記的全都留在車廂內。全程由機場到達酒店房間共約3小時，整個過程非常嚴謹但又十分順暢。

至於房間收費每晚盛惠400元人民幣，包簡單早餐（白粥、雞蛋及蔥油包），午餐及晚餐每天另收50元或可自行網上訂購。因小兒只有13歲，需成人陪同入住，酒店人員非常貼心地安排了全酒店最大的400多呎房間給我們，但都只是收同一價錢400元，而房間清潔乾淨裝修族新。

而隔離期間規定不能離開房間，每天上午9時及下午4時會有專人上門量度體溫，到達前會有微信信息提示，而每次大解前必須在馬桶內放入10片含氯消毒藥片，殺滅糞便內的病毒，之後才能沖廁，以杜絕病菌流入社區。

除醫護人員外，14天內是沒有工作人員會接觸我們的，而外賣送餐亦是由機械人送到房門口，以減少人與人之間接觸感染，酒店走廊由朝到晚都成「浸」消毒藥水味。

從整過隔離過程，筆者看到他們在每個細節都有周詳考慮，真的做到無縫交接，滴水不漏，明白為何國內疫情沒有像香港般爆完一波又一波，反彈之後再反彈，港府真的要認真思考和學習。

這次經歷令我感受到能一家團聚真是無價，更要感恩。香港人今年好不容易才捱到今天，筆者在此祝願各位讀者都能與家人健健康康、平平安安一起歡渡聖誕及新年，明年一定會更好！

外賣送餐亦是由機械人送到房門口，以減少人與人之間接觸感染。

外賣送餐亦是由機械人送到房門口，以減少人與人之間接觸感染

 

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : King Sir

欄名 : King談樓市

最新專欄文章 更多

【King談樓市】King Sir：農曆年前現買樓時機
2020/12/17
【King談樓市】King Sir：農曆年前現買樓時機
【King談樓市】King Sir：中大型單位 繼續量價齊跌
2020/12/03
【King談樓市】King Sir：中大型單位 繼續量價齊跌
【King談樓市】King Sir：資產累積勿墮「惡性循環」
2020/11/20
【King談樓市】King Sir：資產累積勿墮「惡性循環」
【King談樓市】King Sir：偽君子總統
2020/11/06
【King談樓市】King Sir：偽君子總統
【King談樓市】King Sir：「柏傲莊」抽得過？
2020/10/23
【King談樓市】King Sir：「柏傲莊」抽得過？
上海 病毒檢測 疫情

上一篇文章

內地7-Eleven晚間加入夜店元素 望以創新增加客量

下一篇文章

單日3宗撻大訂　納米樓恐成「籮底橙」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣