【King談樓市】King Sir：上海14天隔離之旅

在世紀疫情下，很多港人都會留家抗疫，平時各有各忙，但今天反而多了時間共聚、享受難得的天倫樂。但對筆者來說，一家人能聚首一堂共度佳節，卻是一件非常「奢侈」的事，奢侈在這裏的意思是艱辛和昂貴，艱辛是與家人重聚的路綫迂迴，昂貴是機票價錢比正常貴了好幾倍。

筆者一家只有四口，但卻分散在三地：香港、珠海及英國。原本決定今年2月太太會陪同8歲的女兒到珠海上學，誰知國內疫情大爆發，最終延遲至8月中旬才起行，而就讀第八班的兒子亦於9月初回英國，他們離開之後筆者就孤零零一個人在香港繼續工作生活。

分開多月，渴望與家人能早日團聚的筆者，最終選定上海為重聚的地點。你會問為何不是香港、珠海或英國，而這麼奇怪去上海呢？原因是太太同女兒在珠海，如果回香港之後再返珠海上學，他們就要再隔離14天，所以不能選香港。

那英國呢？今天英國疫情爆到九彩，筆者都一把年紀，驚有命去無命返，那珠海又如何？英國倫敦今天沒有直航機到珠海，連深圳廣州北京都無，就只有上海，加上太太女兒到上海不用隔離，那就惟有犧牲小我，陪兒子在上海展開「14天酒店隔離之旅」！

筆者和兒子相約在12月16日早上在上海浦東2號機場的行李輸送帶處集合，當天他上午9時已到達而我就在中午12時，會合後一同出關。

一出閘就有多名全副武裝的醫護人員「招呼」我們，逐個登記、量體溫、做鼻咽拭子病毒檢測，之後就分組上車「押解」到指定酒店，除電子通訊外，全程沒有機會與外界接觸。

到達酒店門外，車上乘客4個一組分批登記，為免太多人聚集酒店大堂，做完一組第二組才放行，未登記的全都留在車廂內。全程由機場到達酒店房間共約3小時，整個過程非常嚴謹但又十分順暢。

至於房間收費每晚盛惠400元人民幣，包簡單早餐（白粥、雞蛋及蔥油包），午餐及晚餐每天另收50元或可自行網上訂購。因小兒只有13歲，需成人陪同入住，酒店人員非常貼心地安排了全酒店最大的400多呎房間給我們，但都只是收同一價錢400元，而房間清潔乾淨裝修族新。

而隔離期間規定不能離開房間，每天上午9時及下午4時會有專人上門量度體溫，到達前會有微信信息提示，而每次大解前必須在馬桶內放入10片含氯消毒藥片，殺滅糞便內的病毒，之後才能沖廁，以杜絕病菌流入社區。

除醫護人員外，14天內是沒有工作人員會接觸我們的，而外賣送餐亦是由機械人送到房門口，以減少人與人之間接觸感染，酒店走廊由朝到晚都成「浸」消毒藥水味。

從整過隔離過程，筆者看到他們在每個細節都有周詳考慮，真的做到無縫交接，滴水不漏，明白為何國內疫情沒有像香港般爆完一波又一波，反彈之後再反彈，港府真的要認真思考和學習。

這次經歷令我感受到能一家團聚真是無價，更要感恩。香港人今年好不容易才捱到今天，筆者在此祝願各位讀者都能與家人健健康康、平平安安一起歡渡聖誕及新年，明年一定會更好！

▲ 外賣送餐亦是由機械人送到房門口，以減少人與人之間接觸感染。

▲ 外賣送餐亦是由機械人送到房門口，以減少人與人之間接觸感染

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