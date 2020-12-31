28歲英男憑「租賃期權」1年内獲510萬資產 3大要訣讓他脫穎而出

要達到財務自由之路，除了要想辦法增加收入之外，學懂投資，創造被動收入才是總要的一環。根據外媒報道，一名28歲英國男子Nathan Winch，就在Youtube上自學房地產投資技巧，建立一套可月賺逾1萬英鎊的投資系統。現時，Nathan擁有9棟物業，資產總值超過50萬英鎊（約510萬港元），同年更成立投資公司Winch＆Co。關於Nathan 的致富心得，大概可分為3大要點。

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培養創業家精神

高薪、穩定是不少人的目標，但如果要致富，絕對需要突破框架，在具風險的環境下尋求更高目標與收入。Nathan本身也是打工一族，在英國國民保健署工作有一份工作，後來發現售賣消毒洗手液原來大有商機，因此辭職創業，更為自己賺取了第一桶金，他的公司擊敗多間大型製藥公司，令Nathan獲得約4億港元

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不斷學習 發現「租賃期權協議」

令Nathan可獲得穩定被動收入的是「租賃期權協議」，他於Youtube上發現了這種投資房地產的方法。「租賃期權協議」是指，一種特殊的「租樓」方式，在租約期内業主不得變賣物業，並確保該物業不能成為負資產，該租客可以提供抵押貸款、電費、水費、並負責房屋的維修再出租予他人。當到了協議期約滿，便可向業主買下房產，然後再賣出賺錢，如此類推。

保持正面工作心態 不揮霍

Nathan現時已擁有9棟物業，並從中獲得被動收入。不過，他沒有因此而揮霍金錢，更開設投資公司Winch＆Co。現時資產總值超過50萬英鎊（約510萬港元）。雖然Nathan可自由工作，但是他沒有因此偷懶。反而他更努力工作，把工作盡快完成後，更多空餘時間陪伴家人。

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責任編輯：翁嘉陽