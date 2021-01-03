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【英倫的天空@iM網欄】Bristol 布里斯托 - 學術與專業並馳 實力之選

名人薈萃 09:01 2021/01/03

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很多朋友如果來英國旅行，都未必會想到布里斯托(Bristol)，但如果選擇定居，兜兜轉轉，在我常常談論的三角關係（置業、學校、就業） 一輪計算後，布里斯托最後又會成為很多人的落腳熱門之選。

「大衛叔叔，我對布里斯托完全不認識，真係有料到？」

就等我介紹一下這個城市。布里斯托位於英格蘭的西南部，人口約四十多萬，八 成人種為白人，可說是白人主導的社會，亞洲人只佔約 5%，由於一向是重工業 城市，再轉化變成科技及工業龍頭大哥， Rolls-Royce，Airbus 及 GKN Aerospace， 甚至英國國防部總部也建在此，帶動周邊專業行業包括金融、保險、律師、會計 師，建築師等業務也非常活躍。

布里斯托的重點建設也非常集中，加上綠化及環保，環境規劃也以人為本，基本 上就算不駕車，在市區內坐交通工具或步行也非常方便。

說到交通，由於布里斯托位於兩大公路 M4 和 M5 交叉點旁，北上伯明翰 (Birmingham)，東至倫敦 (London)，南下湯頓 (Taunton)，西走卡迪夫 (Cardiff)， 可算四通八達，半小時車程又可去到全英最漂亮城市巴斯 (Bath) 古鎮，更造就 很多大企業財團樂意在布里斯托設立公司，匯聚人才。

順帶一提，布里斯托係首個英國城市不容許柴油私家車進入市中心的，商業柴油 車入城就要交附加費。 布里斯托由於有水路 Bristol Channel ，連接大西洋 Celtic Sea 海峽，故在天氣暖 和時也有很多航海活動。沿碼頭海岸兩旁有很多知名餐廳及美食，在那裏也能滿 足你繁華都市熱鬧感覺。 布里斯托有兩大購物中心，包括市中心的 Cabot Circus，及位於北面的 Cribbs Causeway，可說完全不假外求。

除交通及玩樂之外，以大學來說，著名「紅磚」學府 University of Bristol 世界排 名 15，我有幾位老友就是在 Bristol U 讀獸醫和飛機工程的。 Bristol 的校網也非 常出色，私校有 Clifton College，Clifton High School 及 Queen Elizabeth’s Hospital School，政府派位官校 Outstanding 級別的中學有 St Mary Redcliffe and Temple School，Redland Green School 及 Colston’s Girls School。

說了這麼多好處，數之不盡，你們也必關心當地樓價，布里斯托比較高尚的地區 有 Clifton，Redland， St Pauls 等，喜歡沿海有 Portishead，一般 30 至 50 萬鎊可 以有不錯的三房房屋甚至獨立屋。 有機會去英國，不妨在布里斯托小住幾天，親身感受一下這個城市的實力。

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作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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