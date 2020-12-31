【退休理財】賣樓準備退休　低銀行估價都照沽　老來賣樓更自在？

疫情持續肆虐，加上經濟前景未明，個別業主擔心樓價因此下跌，故願意減價賣樓，吸引不少首置客趁機入市，終致二手成交平穩暢旺。踏入傳統年尾淡季，多了業主減價吸客，有業主更決定賣樓退休，成交價更低於銀行估價。

中原李韋鋒說，青衣翠怡花園4座高層C室，實用面積365平方呎，享高層海景，原叫價608萬元，放盤僅5日，即減價至580萬元，速獲客睇樓洽購，終以573萬元易手，實用呎價15,699元。代理續說，買家是首次置業的夫婦，得知有此平盤，立即睇樓洽購，而業主最終減至573萬元，叫價亦較銀行網上估價平40萬至50萬元，故立即承接。

李韋鋒說，原業主於2003年4月，即沙士期間，以110萬元購入單位，因計劃短期內退休，擔心疫情影響樓價，故賣樓套現，現帳面賺463萬元，物業期內升值4.2倍。

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