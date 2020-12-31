【涼風有信Vincent@iM網欄】2021辛丑年 除舊迎新  利欠金者 不利金價及地產

各位讀者好！

準備好除夕倒數了嗎？2020年的最後一天 祝大家除舊迎新！2021只有更好，不往後看，前程似錦！

雖則距離農曆新年初一立春的時間，仲有兩個月，但據筆者過去的經驗，只要踏進新一年1月1號，就已經開始受著下一個流年的磁場影響。

例如話，今年是2020「庚子」年，下年是2021「辛丑亅年。西曆2021年1月1號開始雖然還未立春，仲未過農曆年，但是「辛丑」年的流年磁場已經開始影響著大家的八字，運程及際遇。

點解會有這樣的情況發生？

據我推測，可能是因為每年年尾開始，社會上好多的市民或商戶，已經準備定過農曆新年的東西。

當經過報攤或文具舖，甚至一些商店櫥窗，擺放的都已經是新一年「辛丑亅年的大型圖案及產品，一隻隻金牛放晒出來，琳瑯滿目，有如走馬看花。就是如此這般令「辛丑」的牛牛力量比立春更早就釋放出來，影響著大家。

第二個想法，就是流年的磁場其實跟中學計數拉curve一樣，並不是到了轉運時的一刻才一刀切，而是有如一條curve般，慢慢轉換到新一年的磁場。所以臨近年尾，拉curve關係，你自不然會提早感受到下一年的運。

不過點都好，筆者過去已經多次強調，「辛丑」年絕對會比「庚子亅年好，我們即將迎接的這隻「金牛亅，要比去年的「金鼠」乖得多。

咁下年究竟旺啲乜？如果閣下的八字是欠金的，恭喜你，你必定將是最大得益者！因為辛丑年是大金年，而去年庚子洩弱金，你必定於去年捱得好辛苦，而出年將會苦盡甘來。

投資方面又點？我預測今年金價會回落，因為是大金年，金多，就不值錢。

同一時間，地產都會回落，原因因為「辛丑」年屬大金年，丑是土，打開了就是金庫，釋放了金出來會令土的力量削弱，所以今年不利屬土的行業。

所以大家喜臨近歲晚，都可以開始調整自己新一年嘅投資策略。

總括2020，希望大家忘記傷痛，面對將來，明天、下年必定會更好！

祝大家繼續身體健康，注意徐夕唔好去派對，留在家倒數，享受家庭樂。

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