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Tesla發布最新概念圖 今次唔玩電動車?

環球政經 15:54 2020/12/31

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全球市值最高的電動車巨頭Tesla，近日發布最新產品概念圖，但今次登場的並非電動車，而是電動單車。

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該款電動單車名為Model B，沿用Tesla貫徹的簡約設計，配上多款智能系統，方便用家使用。影片提到，Model B是傳統單車和路行車的一座橋樑，手把同腳踏板建折疊收納機制，透過旋轉機制即可控制方向。Model B又有內置系統，偵測用家在前輪施加的力道，控制前輪的轉向幅度。

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講起駕駛電單車不少人會覺得非常危險。Model B在車身的前後及側面裝有雷達感知器，透過感應電動單車周遭，測量是否有障礙物，為用家提供「保護氣泡」。Tesla未有透露動力規格，但就提到Model B運用雙驅動系統，前後輪有電動摩打，配特製避震設計，讓用家能在路上更穩定駕駛。

Model B具自動駕駛功能，又在電動單車前方安裝多媒體中控液晶顯示屏，實時顯示包括速度及導航等行車信息，用家不用特意添置手機架擺放電話導航。

目前產品只在概念階段，尚未有確實的價格或生產供貨消息。

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撰文 : 林展鋒

Tesla 單車 電動車

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