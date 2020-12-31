【英國脫歐】英國國會通過貿易協議 與歐盟元旦日正式分手

英國國會通過與歐盟就脫歐達成的貿易協議。英國首相約翰遜表示，協議對英歐雙方都有利，形容是雙贏。

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英國歷經四年多的談判，最終與歐盟達成分手協議。下議院早前以521票贊成、73票反對通過貿易協議，隨後在上議院順利通過三讀，再經英女王伊利沙伯二世批准，協議於一日內，火速完成協議生效程序。

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約翰遜表示，協議為英國揭開新一章，讓英國在重新控制法規下，與其他歐洲國家繼續合作和貿易。

他又稱讚，這份價值6600億英鎊的協議，造就英國和歐盟共贏，形容協議將讓雙方得到龐大自由貿易協作，可保留彈性為民眾提供不同及更好的選擇，意味由明年元旦起的四年半，英國的貿易可以穩定發展。

協議將於歐盟總部所在地布魯塞爾元旦日凌晨零時生效，標誌英國正式結束脫歐過渡期。根據協議，英國繼續享有免關稅及免配額進入歐盟市場等貿易待遇，雙方人口不會再自由流動英國的銀行及金融機構亦不會獲得全面進入歐盟單一市場權。

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