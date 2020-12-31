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【李嘉誠增持】李嘉誠李澤鉅年內131次增持長實　用盡自由增購率撐不起股價

股市 15:33 2020/12/31

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李嘉誠、李澤鉅年內共131個交易日增持長實

長和系創辦人李嘉誠、長和 （00001） 主席李澤鉅年內大舉增持長實 （01113） 股份。據最新披露，李嘉誠、李澤鉅經李嘉誠基金會於12月24日至30日，再斥1138萬元增持長實股份，涉及28.95萬股。完成增持後，李嘉誠根據證券及期貨條例，被視作持有長實的權益由35.890% 增至35.898%，李澤鉅股權由35.95%增至35.96%。

據聯交所披露權益資料，統計全年，李嘉誠父子從3月20日起，年內累計有131個交易日在場內增持長實，涉及7246萬股、30.68億元，累計增加股權達1.96百分點。

圖解年內最佳表現藍籌

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香港上市公司商會倡暫緩大股東增持限制 政治市非2008年可比，可見【下一頁】

按上市規則，持股30%至50%的大股東在12個月內不可增持逾2%的自由增購率（Creeper）限制，否則需要向其他股東提出全購要約，意味李嘉誠父子由3月至今增持幅度已接近上市規則上限，也限制李嘉誠父子在未來一個多月、董事禁售期前夕，可以增持長實的幅度。

即使年內增持力度接近上限，長實不單受香港經濟不景影響，也受累歐洲疫情陰霾，年內股價累跌29%，跑輸其他依重中港物業發展的新地 （00016） 、恒地 （00012） 、新世界發展 （00017）

長和系也同累相同因素，長和年內累跌27%、長建 （01038） 、電能 （00006） 分別累跌25%和26%，和記香港 （00215） 則跌26%。純本地公用股港燈 （02638） 僅跌0.65%。

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記者：麥德銘

香港股票 藍籌股 長實集團（01113） 長和（00001） 李澤鉅 李嘉誠 李嘉誠基金會

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