【陽光旅途@iM網欄】新年新開始 迎接元旦最早日出

今次是本欄在2021的第一次和讀者們見面，首先祝大家在今年生活可以回復正常，一切如意。我們喜歡新年，是因為新的一年，有新的開始，就好像把過去做得好與壞都來個了結，可以重新開始。迎接新開始，我覺得看日出是一個挺有意思而又很有詩意的元旦活動。說到看日出，香港人可能會聯想到鳳凰山，但紐西蘭人就會想到Napier納皮爾。

裝飾藝術名城

納皮爾可能對很多香港人都比較陌生，它位於紐西蘭北島的東端，Hawke’s Bay霍克斯灣地區。以裝飾藝術Art Deco建築聞名於世，和美國邁亞美的南海灘齊名。世界各地很多裝飾藝術建築的愛好者都會來朝聖。裝飾藝術起源於1920年代，深受「現代主義」影響。經常出現一些以簡單的幾何圖形來表達。喜愛一些低調的粉彩系配襯，如天空藍、粉黃、粉紅色等。但要注意裝飾藝術並不包括建築風格在內。納皮爾在1931年2月3日曾發生過一次大地震，造成258人喪生，城市被破壞得很嚴重！重建後的建築便開始出現當時流行的裝飾藝術風格。至今城內處處都可見到這種帶粉彩色調的古典風格建築。

▲ 粉紅粉黃的建築物

▲ 市政劇院有Art Deco特色

▲ 30年代煙草公司遺址

老爺車穿梭30年代場景

納皮爾並不算很大，由於城內都是這些粉色調的老房子，而且整潔有序，有種使人走進30年代的場景，到處都是打卡點。要遊覽最佳方法，就是乘坐古董老爺車漫遊納皮亞。老爺車的司機兼導遊都穿著復古的服飾，帶你遊覽市內著名的建築物，如市政劇院、煙草公司遺址及公共信托公司等。一邊開車，一邊為你講解當地的歷史及人民的生活，讓你更加了解納皮爾！除了裝飾藝術聞名於世外，當地亦是紐西蘭葡萄酒的一個重要產區。我參觀了其中一個酒庄，有專人為我們介紹葡萄的特質及釀酒的過程，之後還安排我們試酒，品嚐他們的佳釀。如果時間許可，還可以在酒庄午餐。

▲ 乘坐古董老爺車市區遊

▲ 司機兼導遊穿着懷舊服飾一邊開車一邊講解

▲ 參觀當地酒莊

迎接世界上最早的日出

在世界時區上，最早踏入元旦的應該是太平洋島國基里巴斯，他們在1995年把時區改成UTC+14，所以名義上是最早踏入新一年。但其實自1884年在華盛頓舉行的國際經度會議上規定按格林威治天文台為中心，往東及西各12時區，而紐西蘭的時區是UTC+12，因此最早迎接新一年的，應為紐西蘭。而紐西蘭人又會特別去到最東端的納皮爾向東的海濱去等待迎接新一年的第一道曙光！

▲ 迎接元旦最早日出

2020年是一個非常特別的一年，有太多困難與問題，希望我們送走這個疫情年，重新迎接一個新的開始，希望隨着疫苗的誕生，慢慢地使我們生活回復正常，緃使我們2021的困難仍多，亦未必能夠馬上完全回復，但我們都能一一面對及解決！希望大家都能過得比去年好！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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