【裏裏外外@iM網欄】教你開懷大笑，迎接健康快樂2021

除舊迎新，好的開始是成功的一半。迎接新的2021 年，希望大家在新的一年裏，健康快樂，心想事成。

據政府的精神健康調查顯示，香港有超過100 萬人患有焦慮或抑鬱症，而且嚴重病患者更佔人口的2.5 %，所以今次教大家的運動就是如何大笑。

大家有無聽過大笑瑜伽？原來始創人是一名印度醫生。他就是發覺好多病人的病因是因為不快樂，所以開始研究怎樣使社區裏的人每天都會笑，重拾快樂健康。於是他在家附近的公園每天向街坊講笑話，而且很受歡迎。但後來什麼笑話都講到盡，他只好攪盡腦汁，再分析人類身體原來是不能分辨真笑和假笑，於是他將大笑變成一種有系統的運動，只需要做到笑的動作便能令身體得到很好的效果。笑是不需要任何理由或外在刺激，再結合瑜伽腹式呼吸方法，使身體吸入更多氧氣，這就是大笑瑜伽的起源。

現在大家來從基本開始，學習如何笑，在笑之前，做深呼吸運動，擴張肺部、橫膈膜及腹肌，令身體放鬆，可以吸入大量氧氣。

Step 1: 首先我們將左手放在肚，然後張開口說「哈哈哈」，用力大笑時，肚不斷震動，並用鼻呼吸，吸大量氧氣。持續5 分鐘這動作。

Step 2: 繼續張開口說「好好好，哈哈哈」，並用力拍手掌，拍的時候要5隻手指打開，要拍出聲，這時雖只是口講，但因為肚的震動，已經自動按摩身體內臟及肌肉，也令整個人放鬆，產生好的效果。持續5分鐘這動作。

Step 3: 增加節奏感，用力拍手掌的同時，數12123，12123，持續5 分鐘這動作。

這時注意身體的感覺，當每個step 做完後，將笑的感覺慢慢放大，令每次笑的幅度倍增，最後滾出一最大丶最持久的美好大笑，使身心靈無比的舒暢，什麼都可以放下！

大笑時身體便會自然發放安多酚、多巴胺等苛爾蒙，令原本抑鬱丶焦慮丶憤怒的情緒，變成開心、快樂丶滿足。

簡單就是美。笑本來是人類天生的本能，但因生活或其他外在壓力，使這本能受環境影响，大家趁著新年假期，不妨在家練習大笑運動，一齊迎接健康快樂的2021新年，忘記2020 年吧！

大笑過後，可以安靜下來，聽聽 Snatam Kaur 的 Ardas Bhaee, 令你開啓身心靈和諧的2021 年！

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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