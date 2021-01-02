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【煮見爸媽@iM網欄】數字代表咩意思？不銹鋼知多D

名人薈萃 06:20 2021/01/02

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不銹鋼是一種合成金屬 (簡稱「合金」)，除了鐵的成份，也加入了鉻 (Chromium，防刮花)、鎳 (Nickel，抗酸鹼)、錳 (Manganese，控制成本) 等元素。透過這些元素的混合，令這種合金達到防止一定程度的銹蝕及刮花的效果。

我們日常生活中常常接觸到的不銹鋼產品有餐具、炊具、容器、手錶、飾物、鐵閘等等，而市面上的不銹鋼製品有很多不同級數，普遍分為200、300、400三大系列。

200系不銹鋼
這是一種廉價的材質，容易銹蝕，且容易釋出身體不能吸收或排出的重金屬「錳」*，主要是工業用途，不適合製造廚具。“錳” 中毒會導致中樞神經系統異常，嚴重的會出現重度的精神病症狀，出現幻覺、暴力行為等。

400系不銹鋼
由於其防刮花的特性，加上 “錳” 元素含量相對低 (只有1%)，因此400系不銹鋼常被用作製造表面亮麗，不用加熱的餐具，而不適合製造炊具。此系的不銹鋼不能抗酸鹼性，不建議用作煮食。而作為餐具，它亦不適宜處理某些食材如檸檬，牛奶等。

300系不銹鋼
這種被稱為食品級，多用作製造炊具的300系不銹鋼，它們另細分為18-8、18-10、304、316及316Ti。

18-8不銹鋼
18-8不銹鋼就是混合了18%鉻，8%鎳的合金。由於其成本相對合理，亦能提供一定程度的抗酸鹼能力，所以被用作生產一般廚具、炊具等。18-8不銹鋼已有近100年歷史，而且在外國的家居廚具安全測試中，發現在加熱時會釋出不同程度的重金屬，所以我們要多加留意了！

18-10不銹鋼
而18-10不銹鋼即是混合了18%鉻，10%鎳的合金。與18-8相比，18-10成本相對比較昂貴，而抗酸鹼能力亦比較好。同樣地，18-10不銹鋼亦在家居廚具安全測試中，在加熱時有機會釋放不同程度的重金屬。 

304不銹鋼
坊間所見的304不銹鋼，就是符合18-8及18-10規格的合金，只是名稱有所不同。而擁有較高鎳元素的18-10不銹鋼，由於鎳元素是一種高價的原料，18-10不銹鋼製造的廚具會比較昂貴。
我們需要留意，304系列的不銹鋼不建議處理濃酸性食材 (例如醋及中藥)，在加熱時有可能產生化學作用，有機會釋放不同程度的重金屬。

316不銹鋼
316不銹鋼是基於18-10不銹鋼的基礎上，加入了2-5%的鉬元素 (Molybdenum，是用於航天相關的金屬元素)，因此更耐腐蝕，並具有抗氯化物腐蝕的能力，因此更堅固。由於加入了鉬這種昂貴的元素，成本相比304不銹鋼昂貴。而316不銹鋼比較不耐濃酸，亦有機會與醋及中藥等酸性材料產生化學反應，使用時要多加注意。

316Ti不銹鋼
這種合金是在316不銹鋼中添加了5%鈦元素 (Titanium ，用於製作穿梭機表層的物料)，能夠抵抗硫酸、磷酸、醋酸等濃酸，有良好的耐晶間腐蝕性能。316Ti不銹鋼更被醫療系統用作製造 “通波仔手術” 的支架，因為血液是微酸性，所以放進血管的金屬必須不會與血液產生任何化學反應，以確保其安全和長久性。316Ti不銹鋼當中的鈦元素是稀有及比較昂貴。在眾多不銹鋼中，它相對能抵抗濃酸，可直接處理醋類如豬腳薑及中藥，所以越來越多人揀選這種材質的炊具作家居煮食之用。

如大家對食品級不銹鋼有任何疑問，歡迎與我們聯絡啊！

*錳是身體需要的一種礦物質，但在金屬中釋出的錳不能被人體吸收應用，過度攝取或累積會影響我們的中樞神經，智力和生殖功能。

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作者_阿飛 & 米米教練（陳永欣、蘇浩基）簡介：

煮見 - 阿飛廚房創辦人。育有一名兩歲兒子。對廚具質材素有研究。樂於分享選擇廚具和正確煮食的心得，及如何以煮食提升家庭及親子關係的小貼士。

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撰文 : 阿飛 & 米米教練

欄名 : 煮見爸媽

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