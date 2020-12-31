【買樓理財】睇好屯門前景　見有「四字頭」盤　上車客即入市

屯赤隧道通車後，不少人看好屯門前景，認為區內基建愈來愈好，有利樓市，吸引不少買家入市。除了屯門受惠，東涌睇樓及成交量同樣急增。

中原唐欣怡說，屯門華樂大廈中層C室，實用面積320平方呎，兩房間隔，裝修雅致，原叫價438萬元，終減至420萬元易手，實用呎價13,125元。代理續說，買家為上車客，見屯門樓價相宜，亦有基建配套，看好前景，故擇居於此，加上上址有雅致裝修，可即買即住，相對划算。

資料顯示，原業主於2009年11月，以83萬元買入單位，持貨11年，現帳面賺337萬元，物業期內升值4.1倍。華樂大廈位於置樂青山坊2號，於1982年2月開始入伙，建有1座，提供192個單位，實用面積由320平方呎起，至最中396平方呎。

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