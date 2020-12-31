【櫻淘魔法棒@iM網欄】女士在家運動用品

產品介紹:

一場疫情改變了人們的生活習慣，包括運動習慣。最近看到臉書上的朋友，都喜歡到郊外走走，或者多了人在疫情期間轉為室內健身，在後疫情時代，激發出居家健身和線上健身的消費需求。

在家運動的選擇其實也有很多，如HIIT(高強度間歇訓練)和瑜伽都是十分受歡迎的家居運動。而教育局也有因應疫情提供了一些家居運動的網上教學資源，以鼓勵學生在家中進行適量的體能活動，維持良好的身體狀態。

另外，很多原先在健身室健身的人士都會選擇購買一些健身器材，如: 瑜伽墊、呼拉圈、健腹輪、啞鈴等物品於家中訓練。

網上找到5個高人氣「健身Youtube頻道」，從提臀、瘦腿、瑜珈到居家運動教學都有，大家不妨跟住Youtuber 在家做運動。她們都係人氣很高，包括: 周六野Zoey，Coffee 林芊妤，Ashlee，Josh & Bamui和凱蒂瑜珈Flow With Katie。

上堂前，可以先準備一些簡單的瑜珈用品及工具。

瑜珈墊（途斯tpe瑜珈墊 ）

瑜珈近年風靡全球，皆因這種運動好處多多，除了可以增加肌肉、提升身體柔韌性，還可以改善體型、姿勢。做瑜珈最重要的當然是瑜珈墊，一張好的「瑜珈墊」是瑜珈練習者最重要的好夥伴，選擇瑜珈墊時，首先可以了解瑜珈墊的差異。

一般瑜珈墊厚度和重量以2磅為標準，厚度大約為1/8英寸。 然後，通常選擇時要確保瑜珈墊不會太軟，以及在地板上不會滑動，確保在各種姿勢下保持穩定性。市面上的瑜珈墊從材質、抓地力、性能、規格都有所不同。

專家提醒使用瑜珈墊前應每次清潔雙手跟雙腳，避免沾污瑜珈墊，而流汗較多的人士，可以放上瑜珈專用舖巾以確保衛生，同時在運動前後亦可使用消毒酒精或消毒濕紙巾消毒瑜珈墊，盡可能減少細菌增長。

對於初學者來說，究竟該如何挑選適合自己的款式呢？

網上有不少稱聲是瑜珈墊的產品其實是健身墊，兩者在厚度和功用上都有些差別。

瑜珈墊 健身墊 作用 主要作用成防滑，提高穩定性以及保護，令進行瑜珈式子時過程更暢順。 主要作用是用作緩衝運動中的衝力以及保護。 厚度 最常見厚度為4mm以及6mm。 比較厚以及柔軟，普遍10mm以上。

瑜珈墊主要分為四種長度，不同品牌會有少許誤差。選擇時最重要是選擇超過自己身高、身體面積的瑜珈墊，這樣才能起到保護的作用。

市面上的瑜珈墊可大約分為4種厚度，分別是1mm、4mm、6mm和8mm。瑜珈墊不應該太厚，最好在10mm以下，因為過厚會影響進行瑜珈時的穩定度，導致身體搖晃。亦不應該太薄，因為會影響保護性能。

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價錢: RMB39-91 (不同款式，長度及厚度)

運費: 派寶集運約20-30元

用家評價:

賣家發貨挺快的，瑜伽墊雙面有紋理止滑效果好，顏色也很美，正麵粉粉的背面湛藍色，厚度也剛好，美美噠。非常輕盈，適合背著出門在家都可以。初學者本想先買個便宜的用用，沒想到便宜也有好貨，完全不用再買好的了。推薦大家可以買這款喔！對了，重點沒有異味，剛剛收到就已經用上了。一次開心的購物。身邊要是有人需要，我會推薦給她們的

瑜伽墊真的超級棒，顏色粉粉的特別好看，質量做工都很細緻，沒有毛邊和瑕疵，緊實耐磨的材質，沒有一點異味，細節做工都很好，按壓回彈不易凹陷變形，手感非常舒服，對於個人來說，這個尺寸的大小非常合適，一個人用正好，在家也省地方，也好收拾

顏色很好看，墊子深紫色的，特高級的感覺，防滑效果很好，tpe的材質非常好，一點刺鼻的味道都沒有聞到，這個厚度是比較薄點的，個人比較習慣這個厚度，墊子質量挺好的很舒服，防滑力強，價格也是很划算，這個價格值得入手，包裝也挺好的，推薦購買，喜歡的可以放心入手，不會失望哦

啞鈴

這個聖誕雖然留家抗疫，但不知不覺也會食多了，再加上少運動，手臂容易長出肥肉，讓妳看上去至少比實際體重還要胖2~4公斤。

啞鈴用簡單的表述就是：

「大重量，少次數」的訓練方式偏向於增加肌肉力量和體積；

「小重量，多次數」的訓練方式偏向於增強耐力，降低體脂。

具體來說，根據研究發現：

1-4RM主要是訓練絕對肌力和體力；

6-12RM主要是訓練肌肉體積；

15-20RM主要是訓練小肌群體積和增強肌肉線條與彈性；

30RM及其以上主要是起到降低體脂、增強心肺功能的效果。

我們首先先來了解一下RM(Repetition Maximum) ，意譯就是「最大重複次數」。通常RM數越小，重量越大越重，RM數越大，重量就越小越輕。很多女士會拿1~2公斤，很輕很輕的啞鈴，邊看電視邊舉，這樣看電視下來可能可以舉個1~200下，感覺好像有運動到，但那樣對肌肉成長其實是完全沒幫助的，不過算是一種有氧訓練，有助消耗卡路里之用。

專家建議每個動作一組約做10-15次，重複做2-3組，每組間休息時間60秒內，依造個人能力。剛開始使用啞鈴的女性們，可以用身體測試一下重量，如果現在所使用的重量，可以讓你在姿勢正確的情況下，連續做大約 10-15 下，而最後一下有竭盡全力的感覺，那麼代表現在使用的重量適宜。

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專家建議每個動作一組約做10-15次，重複做2-3組，每組間休息時間60秒內，依造個人能力。剛開始使用啞鈴的女性們，可以用身體測試一下重量，如果現在所使用的重量，可以讓你在姿勢正確的情況下，連續做大約 10-15 下，而最後一下有竭盡全力的感覺，那麼代表現在使用的重量適宜。

塑臂瘦臂1/2/3/4/5KG，四色選擇 (大紅，粉紅，紫色，藍色)

價錢: RMB16.8-95

運費: 派寶集運約20-40元

用家評價:

新買的啞鈴終於到貨了，好看，女生還是適合這樣的啞鈴，看起來就很想鍛煉。到貨後包裝的也很結實，這麼重的東西真是要好好的包裝，就是辛苦快遞小哥了。和客服要了鍛煉的視頻，配合著使用，肯定能出效果，早點擺脫小臂上的贅肉。東西不錯，以後有需要還要復購的。重量很足啊……以後每天下班練習，希望可以快快瘦下來！質量都很好，啞鈴是磨砂質感的，印字也很清晰 換重的時候再來拍再重一點的！很滿意。

太滿意了買的單只5公斤的鍛煉很多部位很實用在家沒事的時候可以鍛煉幾次一定要加強鍛煉選了藍色的，啞鈴材質不錯的，是磨砂的，在家鍛煉很方便啞鈴舉了幾下有點重量感，使用剛剛好. 運動不滑，拿著也不會滑，手感超級棒。比上次在別的店鋪買的好多了。上次的太滑，沒辦法用，浪費了。這個真不錯。下班沒事的時候可以在家做了很實用在家鍛煉完美，買了5公斤的重量，，穩當，放在地上不會亂跑，很滿意的，買家送的手套護腕也是不錯的很實用，在家減肥有很大的幫助，用起來也很穩當，重量妥妥的足重，客服也發了健身的視頻，男女老少都可以使用重量也不算很重都很合適

其實還有瑜珈球，呼拉圈，瑜珈柱，瑜珈輪等各款輔助用品。

















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