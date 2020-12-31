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【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」   要預算帶幾多個月生活費？

環球政經 17:19 2020/12/31

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90後、曾任旅遊記者的Sonia，去年11月以工作假期簽證往英國，現為倫敦一間網上教材公司的影片編輯，這份全職工作她找了7個月才找到。期間任職Hostel的酒吧，這間酒吧只做旅舍客，規模較小，時薪8.72英磅（約90港元），屬最低工資，「做酒保這類工作大多攞最低工資，生活會好勉強，一定住得不太好，生活不會Comfortable（舒服）。」她在倫敦巿中心住「劏房」，業主把大屋（House）的客飯廳「劏開」兩個房，加上上層原有的睡房，一間屋住了四五人，共用廁廚，月租約5000港元。

【BNO 移民・搵工實錄一】去到都係網上搵工  香港搵定英國工才過去？【下一頁

【BNO 移民・搵工實錄二】全無英國工作經驗    搵邊類工香港人有優勢？【下一頁

無奈因疫情封城，Sonia工作的小旅舍要休業，她上班僅兩周即告失業。封城三個月，Sonia跌進人生低谷。搵工更難，更不知何時解封，封城令不斷延長，三周再三周，結果封了三個月。她形容當時對搵工已全無信心， 加上半年沒有收入，帶來的「盤川」見底，到5月只餘下萬多港元，只夠她多捱一至兩個月，原本想搬到朋友家住，怎料對方有家人疑染疫，不能收留她。

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當初抱着「有手有腳，點會餓死」的想法去搵工，面對沒有工作卻要交租的壓力，她形容當時徬徨到有「Mental Crisis」（情緒危機）。 在人生最低谷時，她曾懷疑過自己，「我不是懷疑自己的能力，而是懷疑自己的決定。點解這個時候來英國？為什麼不做好資料搜集？例如倫敦住屋的情況。為什麼不儲多點錢才過來？我覺得當初準備不夠。」在香港做旅遊記者時經常四處飛的她，一直認為自己夠獨立，不用依靠人，但到英國後遇到種種不順，要打搞朋友幫忙，甚至搬到朋友家暫住，這都是她沒有想過的事。若再來一次，她指至少要預一年生活開支。

【BNO 移民・搵工實錄三】 倫敦多工作機會？  二線城巿搵工原來有「着數」【下一頁

【BNO 移民・搵工實錄四】去英國前最大考慮 先搵工還是先搵屋？【下一頁

【BNO 移民・搵工實錄五】求職成功港人話你知 英國老闆最看重什麼？【【下一頁

 

節錄自第685期《iMoney》Focus封面故事

 

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撰文：鄭靜珊

 

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