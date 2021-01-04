  • 17°C
香港時間 : 2021104日 (一) 08:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有「情」人@iM網欄】問題不能「一刀切」究竟食藥好唔好？

名人薈萃 07:47 2021/01/04

分享：

雖然小強帶著口罩，但我可以清楚感覺到他散發出前所未有的輕鬆。
繃緊的面容消失了、緊縮的上身鬆開了、微少得差點兒聽不出的聲線放大了、好像坐無形凳般的下肢安頓過來了。

我細問小強服用了一個多月藥物之後的體會，他急不及待用笑容回答我。或者我可以稍稍放下心頭大石。

回想一年多前已經開始輔導這個個案，大概兩三節的面談和評估之後，我就向小強建議配合藥物方案，不過他即時堅決地拒絕，並向我提出幾個合理的原因。基於尊重和合作取向，我當然會盡力而為，因為我知道就算藥物對患者有多大的好處，只要是出於強迫，患者總會提出五花八門的理由去排斥，有意無意地no show，甚至令治療無疾而終！

經常會有人問，究竟食藥好唔好？其實問題由始至終都不是「一刀切」！

作為心理治療師，重視的從來都是患者的意願和治療效度。就算是同類的疾患、同樣的症狀，但每個個案的性格和處境都很不一樣，惟有先仔細了解和評估，才能夠設計出最適合患者的治療方案。

小強非常抗拒藥物，一開始就迫他用藥，只會弄巧反拙，甚至影響他日後求助的信心和決心。不過，經過了一年多的種種實驗和評估，在適當的時候我再次向小強解釋使用藥物的原因和好處。建基於過去多個月來的體會和對心理治療師的信任，他最終都心悅誠服地配合起來。今天我就見到一個煥然一新的他。我有信心在藥物和心理治療的相互配合下，小強的身心狀態會不再一樣，而且是「持久」的不一樣！

究竟小強患上甚麼精神疾病呢？下回分解。

 

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

更多有「情」人@ Matthew Lee的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 有「情」人

最新專欄文章 更多

【有「情」人@iM網欄】又叻又自戀會係點？自戀型性格障礙
2020/12/21
【有「情」人@iM網欄】又叻又自戀會係點？自戀型性格障礙
【有「情」人@iM網欄】家庭問題的呈現 病徵與原生家庭
2020/12/07
【有「情」人@iM網欄】家庭問題的呈現 病徵與原生家庭
【有「情」人@iM網欄】多重人格？解離症？
2020/11/23
【有「情」人@iM網欄】多重人格？解離症？
【有「情」人@iM網欄】「驚恐」來襲
2020/11/09
【有「情」人@iM網欄】「驚恐」來襲
【有「情」人@iM網欄】不自主思想帶來的焦慮感 強迫症
2020/10/19
【有「情」人@iM網欄】不自主思想帶來的焦慮感 強迫症

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】西化日本料理 ZUMA超值假日早午餐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？