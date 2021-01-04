【有「情」人@iM網欄】問題不能「一刀切」究竟食藥好唔好？

雖然小強帶著口罩，但我可以清楚感覺到他散發出前所未有的輕鬆。

繃緊的面容消失了、緊縮的上身鬆開了、微少得差點兒聽不出的聲線放大了、好像坐無形凳般的下肢安頓過來了。

我細問小強服用了一個多月藥物之後的體會，他急不及待用笑容回答我。或者我可以稍稍放下心頭大石。

回想一年多前已經開始輔導這個個案，大概兩三節的面談和評估之後，我就向小強建議配合藥物方案，不過他即時堅決地拒絕，並向我提出幾個合理的原因。基於尊重和合作取向，我當然會盡力而為，因為我知道就算藥物對患者有多大的好處，只要是出於強迫，患者總會提出五花八門的理由去排斥，有意無意地no show，甚至令治療無疾而終！

經常會有人問，究竟食藥好唔好？其實問題由始至終都不是「一刀切」！

作為心理治療師，重視的從來都是患者的意願和治療效度。就算是同類的疾患、同樣的症狀，但每個個案的性格和處境都很不一樣，惟有先仔細了解和評估，才能夠設計出最適合患者的治療方案。

小強非常抗拒藥物，一開始就迫他用藥，只會弄巧反拙，甚至影響他日後求助的信心和決心。不過，經過了一年多的種種實驗和評估，在適當的時候我再次向小強解釋使用藥物的原因和好處。建基於過去多個月來的體會和對心理治療師的信任，他最終都心悅誠服地配合起來。今天我就見到一個煥然一新的他。我有信心在藥物和心理治療的相互配合下，小強的身心狀態會不再一樣，而且是「持久」的不一樣！

究竟小強患上甚麼精神疾病呢？下回分解。

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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