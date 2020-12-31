【2021展望】後疫新時代！2021年7大科技發展趨勢

在新冠肺炎疫情影響下，全球的工作、營運模式都掀起一股科技大改革，改變人們以往的習慣，加快邁向數碼世界的步伐。網上會議取代商務會議、線上影視平台令居家人士在家中欣賞電影、網上教學令孩子繼續上課學習，借助科技令日常生活免受疫情影響。得以繼續如常運作。踏入2021年，整個數碼世界會有甚麼新的變化？未來2021年趨勢又會有怎樣發展？各位提早裝備好自己，以免落後於他人，新一年齊齊做個科技達人！

1. 雲端無處不在，被廣泛使用

以往只能在集中式數據中心才可使用雲端的日子將過去，雲端運算正移向網絡邊緣，進一步發展至隨身裝置、汽車、家庭和工作場所，同時更可應用於提高船隻和飛機日常運作的功能。未來會有更多軟件可於雲端上執行，包括醫療保健、交通運輸、娛樂等，改善人們的生活。

2. 機器學習(Machine Learning)成新趨勢

近年機器學習的應用範圍不斷擴大，在2018年，互聯網上僅有33%採用機器對機器的連接，但相關比例料在2021年達致50%，並會持續增長。例如，在製造業方面，機器學習將結合於生產線內，監視廠房的整體運作，及時發現生產異常情況；在農業領域方面，機器學習有助農民怎樣明智地使用手上珍貴資源，如水源和土壤等，尤其整個東南亞和非洲等地區，將機器學習應用於新程式，透過收集附近地區的數據，加以分析，令他們的勞力換取最多農產品數量及其最佳價格。

詳情敬請留意第688期《iMoney Focus》2021年後疫時代5大趨勢。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機