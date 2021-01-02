【玄人‧峰語@iM網欄】以「年柱」去算命 生肖論命的原理

新的一年開始，祝各位讀者事事如意，心想事成，最緊要仍是身體健康。這一刻，很多朋友已急不及待問我今年那一個生肖運程最好? 那一個運程最不濟? 如何可以增加運氣云云。生肖論命，我們又稱之為『一柱論命』，即利用 『子平八字』中的『年柱』去了預測運程。坦白說，如果當是茶餘飯後討論一下，的確是無傷大雅，但將之當作一個人的全年運程預測，未必太過粗疏及過於偏面了。

之前已跟大個解釋過，如以子平八字作算命的工具，必須先要拆解原局八字的格局，再配合大運與流年跟原局八字所產生的化學作用，來計算一個人的運程。如果單以一個『年柱』去算命，那豈不是人類只分十二類的人種?

再者，坊間流年生肖運程書雖然五花八門，但不論那位師傅編撰，內容都相去不遠，原因是如以生肖論命，都離不開對流年『神煞』的評論，而所謂神煞，即我們在生肖書中看到的『歲破』、 『太歲』、 『大耗』、 『咸池』、 『天解』、『天哭』、『天乙貴人』、『天喜』、『孤辰』、『寡寂』......等的名字。簡單而言，生肖書對當年生肖的運程預測，就是參考通勝印有『天官賜福』的一頁中，十二地支宮位出現的神煞了。舉例而言，2020年立春後便是庚子鼠年，如果看今年地支『子』的宮位，會見到 『歲駕』、 『將星』、『劍峰』等神煞，即代表太凡屬鼠的人，便受它們影響。

這套生肖論命的肓點，只看重幾粒神煞的對該生肖宮位的影響，卻沒有計算一個人的命與運。這好比一場賽車比賽，評術員沒有評論一部車的結構性能(命)，又沒有評論賽道的條件(運)，只集中評論那部車的零件及配備(神煞)，變相是以一個以偏蓋全的角度去討論賽事。當然，如果有些車的結構不佳的車(命)，遇上爛的跑道時(運)時，不好的零件(壞的神煞)的影響會較大，但卻不足以致命。因此，很多朋友聽到有不好的神煞坐流年宮位時，其實不要太過將之放大，一定要將命、運及流年天干地支一併都拆局。

雖然流年生肖神煞參考性不算很高，但如果在八字中原局中的神煞，卻有著很高的參考價值，例如一個命帶 『桃花』的人，其人緣及感情世界天生較其他人豐富；又例如命帶『寡寂』、『孤辰』的人，又真的喜歡獨處及較難同人相處；又如命坐『魁罡』的人，又真的異常硬頸及難被說服：又如有『將星』守命的人，的確具有有將相之才能,由此可見，參考命局中原有的神煞，可以豐富整個批命的內容，情況好比一部汽車加了『大包圍』及『定風翼』，雖然不會將車的性能改變，但卻可改善行走時的表現。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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