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【Good Food,Good Mood@iM網欄】西化日本料理 ZUMA超值假日早午餐

名人薈萃 07:02 2021/01/04

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回想起大學畢業後便加入了置地文華東方酒店投身酒店業，要知道置地廣場就等於「奢華」，每天在琳瑯滿目的名店間走過，就算買不起，多看多聽一點也令我感覺獲益良多。當年ZUMA剛開幕，聽聞是來自倫敦的「過江龍」，價值不菲，小資女當然不敢妄想。又過了好幾年，終於一試ZUMA，才知道除了平日食慣的壽司與拉麵，竟然還有這一類新派日本料理，對當時的我來說算是一次新鮮的體驗。隨著時代變遷，創新的菜系在市場上何其多，最近到訪ZUMA，為的已不再是要尋求什麼新鮮感，反而是想大快朵頤，以超值的價錢來放縱一下因疫情而收斂不少的胃口。

ZUMA的假日早午餐每位只收$598+10%，除主菜之外，所有前菜、配菜、水果、甜品全部任點任食，自問「拆得」的話不妨一試。

一坐下，服務員會首先為你奉上11款前菜，無錯，是11款！它們分別是「海鹽毛豆」、「炸豆腐配薏米麵豉汁」、「生牛肉他他」、「柑橘醬油浸三文魚」、「柚子松露汁浸油甘魚」、「醃紅菜頭沙律」、「炸日本蘑菇球」、「ZUMA招牌野菜沙律」、「唐揚炸雞」、「甜味噌蒸西蘭花」及「豬肉餃子配芫荽及和風醬」。我們推介並encore的是「生牛肉他他」及「柚子松露汁浸油甘魚」，前者的生牛肉是「粒」而不是「蓉」，口感佳，帶點微辣，置於香口的迷你芝麻雪糕筒中，味道配搭不錯；後者把油甘魚切成薄片，柚子醬汁酸酸甜甜很開胃，有助提升稍後的戰鬥力。

服務員隨即端上吸睛的「刺身壽司拼盤」，大大一盤，冰上佈滿生蠔、時令魚生、帶子刺身及幾款壽司和卷物，用來拍照一流，本來想重點生蠔，吃完整個拼盤後漸有飽意，還是放棄此念頭，「留肚」多試點其他菜式。

接著是數款需要自行要求才會獲得的食品，也在可以任點任食之列。由於今次已經豁出去，所以每款點了一份，它們分別是「木魚湯冷烏冬」、「炸蝦及蔬菜天婦羅」、「紫蘇牛油烤粟米」、「甜酸醬烤排骨」及「和風牛油冬菇」。雖然說不上是驚為天人，但每款味道也不俗。

終於進入主菜階段，八款主菜每位可選一款，我們選了「朴葉味噌銀鱈魚」及「芝麻紅椒甜豉油烤牛柳」。本以為尺寸應該偏向袖珍，誰不知份量十足！我個人較喜愛那道銀鱈魚，魚皮烤得香脆，魚肉仍保持嫩滑多汁，十分好吃。

餐牌上原本還有「日式醃菜炒飯」及「爐端燒蔬菜拼盤」，但寶寶真的不行了，要直接跳過，來到甜品及水果一環。「甜品及水果拼盤」在冰上放了蜜瓜、西瓜、火龍果及菠蘿，也有一枚「心太軟」及兩球雪糕。不是日本高級水果貨色，但賣相一流，pass！

環顧餐廳四周，座無虛席，外國人佔了大半，看來這類fusion日本料理也有不少捧場客呢！

 

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko

欄名 : GoodFoodGoodMood

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