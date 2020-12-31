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【敢DO人生不後悔@iM網欄】打亂晒個PLAN點算好？做好自身的健康管理

名人薈萃 16:34 2020/12/31

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相信2020對大部份人來說是艱辛的一年，突如其來的疫情令很多運動愛好者失去了方向和動力，亦隨著比賽和訓練的暫停，大家的自身運動生涯規劃被打亂，各種鬱躁、恐懼和不安的情緒一一湧現。

在這段隔離期，我花了很多時間獨處、沉思和重整心態。基於我是一個對自己很苛刻的人，經常覺得自己做得不夠好，所以活得一點也不放鬆，有時真的會因為訓練得不好而耿耿於壞，也會因為要追趕進度而不自覺地迫瘋了自己。

疫情的爆發令我體會到自己的渺小，計劃真的完全趕不上變化，身邊的人說得最多就是「打亂晒我啲PLAN唔知點算好？」可能因為面對大自然給我們的考驗，你我根本無法控制，面對災難和在健康面前，人人平等，唯一可以做的就是調整自己的心態，我學會了接受不可控制事情的靈活性，更專注當下的感覺，使運動更快樂。以往可能會很看重訓練得出來的數據，跑每一公里都要看手錶，受傷也不休息，但這一年我都比較隨心，學會聆聽身體，關注身體層面的體驗，讓內心得到平靜和放鬆，更從容地去做自己喜歡的事情，找回跑步的初心。一度以為自己已經不再喜歡跑步，但一直都沒有完全放棄因為不捨，我是多麼的幸運，能夠在亂世中懂得轉念，找回最原始的跑步之心，但這份確信是經過無數次的否定和多少個沒有進步的日子換來的，漫長的、累的但值得的。

如果你問我該練什麼，我會跟你說能夠維持運動習慣，做好自身的健康管理已經很好了。至於目標方面，因為比賽的日期都無法訂下來，所以現階段可以嘗試定立一些短期目標，把平常忽略的小細節做好或是重整一下訓練計劃。

我知道有些朋友會因為social distancing而造成心理失衡，適當地保持社交連結，互相支持，互吐心聲是很重要的。

 

最後，希望平安、喜樂伴隨著你，

能夠用健康的心態去面對所有的好與壞，

新一年願一切順利，身體安康！

作者_HidyBoBo簡介：

兩年前毅然跳出舒適圈，放棄市場推廣及公關工作，反其道而行，跨領域嘗試從小已經萌生興趣的運動界，成為一位三項鐵人素人運動員、長跑及體能教練，重新定義自我價值。

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撰文 : HidyBoBo

欄名 : 敢DO人生不後悔

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