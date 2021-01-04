【法律迷思】投資者保障:金融市場與中介

大部分香港市民皆會進行不同投資為資產保值及理財，「理財顧問」、「投資策劃經理」等都屬於金融中介人常見的職銜。不論在揀選哪一類型的金融中介人，市民都必須留意他們是否符合自己理財需要及是否合資格提供相關服務，以保障個人利益。

證監會與金管局

首先，銷售證券、期貨或就此提供相關意見的中介人必須持有證券及期貨事務監察委員會（證監會）發出的相關牌照或註冊資格；而若果銀行職員要就證券或期貨合約提供意見或進行交易，他們就要先在「金管局認可機構證券業務員工紀錄冊」上進行登記方可提供相關服務。投資者可以參考證監會持牌人及註冊機構紀錄冊和金管局認可機構證券業務員工紀錄冊以核實中介人的資格。

保險業監管局

至於銷售保險產品或就其提供意見的中介人則受保險業監管局的規管。另一方面，作為銀行保險中介業務的前線監管機構，金管局會負責監督銀行及其職員遵從相關的營運守則。市民如欲查證保險中介人的資格，可以檢視持牌保險中介人登記冊。

積金局

銷售強積金產品或就其提供意見的中介人會受到強制性公積金計劃條例所規管，他們必須向積金局註冊成為強積金中介人方能從事強積金銷售及推銷的活動。而金管局、保險業監管局和證監會則擔任前線監督的角色，負責監察及規管銀行業、保險業及證券業的強積金中介人。市民可參考強積金中介人紀錄冊以確認中介人的資格。

中介人需具備的產品知識

各類中介人在推介任何金融產品前皆須對該產品有全面的了解，包括產品的性質和相關風險。在投資產品方面，中介人應該按投資者的投資目標、年期、經驗、財務狀況、風險承受能力等因素建議合適的產品；而在保險方面，中介人則須考慮有關產品是否符合投資者的需要和財務狀況等。

作決定前仔細考慮不同資料

投資者不僅應仔細參考中介人提供的相關資料如銷售文件和產品資料概要以及他們的解釋， 同時亦須考慮購買產品的相關費用及收費以作出合適的決定。投資者最佳的做法是在下決定前向中介人查詢所有收費詳情，包括前期費用、持續收費及贖回或停止計劃的費用，以確保服務沒有隱藏收費。

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