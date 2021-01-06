【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1800億超購438倍　吳奇隆稻草熊孖展208億（不斷更新）

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香港12月PMI創4月以來最低
新股市場有8家正招股，包括騰訊 （00700） 有份投資的醫渡科技 （新上市編號：02158） 、引IDG及雪湖資本為基投的明星影視股稻草熊 （新上市編號：02125） 等。截至1月5日，醫渡科技已錄得逾1800億元孖展，超額認購437倍，同期新股中反應最好。部份新股則受制銀行孖展額度較細的影響。
（1）醫渡科技（新股編號：02158）
主業：醫療健康解決方案供應商
入場費：2657元
孖展：1806.1億元
超購倍數：438倍
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股 一手入場費2657元、騰訊有份投資
（2）稻草熊（新股編號：02125）
主業：影視製作
入場費：6222元
孖展：208.6億元
超購倍數：203.3倍
【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊2125周四招股 一手入場費為6222元
（3）現代中藥（新股編號：01643）
主業：生產中成藥
入場費：4454元
孖展：1.02億
超購倍數：3.6倍
【新股IPO】現代中藥1643周四招股 一手入場費4454元
（4）網上車市（新股編號：01490）
主業：汽車資訊平台
入場費：5172元
孖展：176.4億元
超購倍數：674.7倍
【新股IPO】網上車市1490今起招股 一手入場費5172元
（5）榮萬家（新股編號：02146）
主業：物業管理
入場費：9273元
孖展：2.47億元
超購倍數：1.3倍
【新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元
（6）宋都服務（新股編號：09608）
主業：物業管理
入場費：2929元
孖展：3.83億元
超購倍數：15.5倍
【新股IPO】宋都服務9608周四招股 一手入場費2929元
（7）麥迪衛康（新股編號：02159）
主業：醫療服務
入場費：3232元
孖展：9.3億元
超購倍數：45.5倍
【新股IPO】麥迪衛康2159周四招股 一手入場費3232元
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編輯：吳敏芳