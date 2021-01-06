  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）

股市 19:26 2021/01/06

分享：

7家公司趕在除夕招股，醫渡科技明顯跑出

新股市場有家正招股，包括騰訊 （00700） 有份投資的醫渡科技 （新上市編號：02158） 、引IDG及雪湖資本為基投的明星影視股稻草熊 （新上市編號：02125） 等。截至1月6日，醫渡科技暫錄得逾1991億元孖展，超額認購483倍，同期新股中反應最好。部份新股則受制銀行孖展額度較細的影響。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

（1）醫渡科技（新股編號：02158）
主業：醫療健康解決方案供應商
入場費：2657元
孖展：1991.95億元
超購倍數：483.12倍

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資

（2）稻草熊（新股編號：02125）
主業：影視製作
入場費：6222元
孖展：221.05億元
超購倍數：215.46倍

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊2125周四招股　一手入場費為6222元

（3）現代中藥（新股編號：01643）
主業：生產中成藥
入場費：4454元
孖展：1.1億
超購倍數：3.98倍

【新股IPO】現代中藥1643周四招股　一手入場費4454元

（4）網上車市（新股編號：01490）
主業：汽車資訊平台
入場費：5172元
孖展：191.76億元
超購倍數：733.43倍

【新股IPO】網上車市1490今起招股　一手入場費5172元

（5）榮萬家（新股編號：02146）
主業：物業管理
入場費：9273元
孖展：3.27億元
超購倍數：0.89倍

【新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元

【新股IPO】榮盛發展擬分拆物管股榮萬家來港上市

（6）宋都服務（新股編號：09608）
主業：物業管理
入場費：2929元
孖展：4.87億元
超購倍數：19.98倍

【新股IPO】宋都服務9608周四招股　一手入場費2929元

（7）麥迪衛康（新股編號：02159）
主業：醫療服務
入場費：3232元
孖展：12.77億元
超購倍數：42.86倍

【新股IPO】麥迪衛康2159周四招股　一手入場費3232元

相關文章：

【新股IPO】傳快手上市前挖角阿里巴巴資深產品專家加盟電商

【新股IPO】年底新股趕尾班車　一文睇有邊幾隻

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

香港股票 麥迪衛康（02159） 宋都服務（09608） 榮萬家（02146） CHESHI（01490） 現代中藥集團（01643） 稻草熊娛樂（02125） 醫渡科技（02158） 孖展 IPO

上一篇文章

【恒指夜期】美參議院局勢未明納期率先跌近2%　資金轉追港股夜期升56點（不斷更新）

下一篇文章

【資金流向】北水3日吸逾300億　買什麼股份？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【恒指夜期】海外資金率先搶高京東、阿里巴巴及拼多多美股　恒指夜期收市升197點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%
【新股IPO】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技暗盤於富途收市升18%