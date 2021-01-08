【新股IPO】吳奇隆稻草熊孖展237億 醫渡科技2158截招股孖展近2000億超購483倍　（不斷更新）

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【港交所股價】港交所發力升20元破頂 中金最牛上望517元
跨年新股招股接近尾聲，騰訊 （00700） 有份投資的醫渡科技 （新上市編號：02158） 已截止招股，引IDG及雪湖資本為基投的明星影視股稻草熊 （新上市編號：02125） 今日截止招股。截至1月8日，稻草熊孖展反應熱烈，孖展錄得237.2億元，超額認購231.2倍，於新股中表現較好，部份新股則受制銀行孖展額度較細的影響。
（1）醫渡科技（新股編號：02158）
主業：醫療健康解決方案供應商
入場費：2657元，已截止招股
孖展：1993.9億元
超購倍數：483.6倍
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股 一手入場費2657元、騰訊有份投資
（2）稻草熊（新股編號：02125）
主業：影視製作
入場費：6222元，周五截止
孖展：237.1億元
超購倍數：231.2倍
【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊2125周四招股 一手入場費為6222元
（3）現代中藥（新股編號：01643）
主業：生產中成藥
入場費：4454元，已截止
孖展：1.1億
超購倍數：3.99倍
【新股IPO】現代中藥1643周四招股 一手入場費4454元
（4）網上車市（新股編號：01490）
主業：汽車資訊平台
入場費：5172元，已截止
孖展：204.6億元
超購倍數：782.7倍
【新股IPO】網上車市1490今起招股 一手入場費5172元
（5）榮萬家（新股編號：02146）
主業：物業管理
入場費：9273元，已截止
孖展：3.4億元
超購倍數：0.98倍
【新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元
（6）宋都服務（新股編號：09608）
主業：物業管理
入場費：2929元，已截止
孖展：4.87億元
超購倍數：19.98倍
【新股IPO】宋都服務9608周四招股 一手入場費2929元
（7）麥迪衛康（新股編號：02159）
主業：醫療服務
入場費：3232元，已截止
孖展：15.6億元
超購倍數：76.9倍
【新股IPO】麥迪衛康2159周四招股 一手入場費3232元
（8）Legion Consortium （新上市編號：02129）
主業：新加坡物流服務供應商
入場費：2626元，已截止
孖展：49億元
超購倍數：300.2倍
【新股IPO】Legion Consortium2129今日起招股 一手入場費2626元
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編輯：吳敏芳