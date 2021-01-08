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【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）

股市 16:27 2021/01/08

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7家公司趕在除夕招股，醫渡科技明顯跑出

跨年新股招股接近尾聲，騰訊 （00700） 有份投資的醫渡科技 （新上市編號：02158） 已截止招股，據外電報道指，公司以每股26.3元定價，為招股價範圍23.5元至26.3元的上限。此外，引IDG及雪湖資本為基投的明星影視股稻草熊 （新上市編號：02125） 已截止招股，截至1月8日，稻草熊孖展錄得237.2億元，超額認購231.2倍。

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（1）醫渡科技（新股編號：02158）
主業：醫療健康解決方案供應商
入場費：2657元，已截止招股
孖展：1993.9億元
超購倍數：483.6倍

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    +2

【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資

（2）稻草熊（新股編號：02125）
主業：影視製作
入場費：6222元，周五截止
孖展：237.1億元
超購倍數：231.2倍

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    +3
    +2

【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊2125周四招股　一手入場費為6222元

（3）現代中藥（新股編號：01643）
主業：生產中成藥
入場費：4454元，已截止
孖展：1.1億
市傳超購倍數：30倍

【新股IPO】現代中藥1643周四招股　一手入場費4454元

（4）網上車市（新股編號：01490）
主業：汽車資訊平台
入場費：5172元，已截止
孖展：204.6億元
超購倍數：782.7倍

【新股IPO】網上車市1490今起招股　一手入場費5172元

（5）榮萬家（新股編號：02146）
主業：物業管理
入場費：9273元，已截止
孖展：3.4億元
超購倍數：0.98倍

【新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元

【新股IPO】榮盛發展擬分拆物管股榮萬家來港上市

（6）宋都服務（新股編號：09608）
主業：物業管理
入場費：2929元，已截止
孖展：4.87億元
超購倍數：19.98倍

【新股IPO】宋都服務9608周四招股　一手入場費2929元

（7）麥迪衛康（新股編號：02159）
主業：醫療服務
入場費：3232元，已截止
孖展：15.6億元
超購倍數：76.9倍

【新股IPO】麥迪衛康2159周四招股　一手入場費3232元

（8）Legion Consortium （新上市編號：02129）
主業：新加坡物流服務供應商
入場費：2626元，已截止
孖展：49億元
超購倍數：300.2倍

【新股IPO】Legion Consortium2129今日起招股　一手入場費2626元

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

香港股票 麥迪衛康（02159） 宋都服務（09608） 榮萬家（02146） CHESHI（01490） 現代中藥集團（01643） 稻草熊娛樂（02125） 醫渡科技（02158） 孖展 IPO
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