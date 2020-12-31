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【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠

股市 16:22 2020/12/31

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農夫山泉創辦人鍾睒睒穩守中國首富後　再成為亞洲首富　

農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒早前不但超越阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲成為中國首富，鍾睒睒最新更超越印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），成為亞洲首富。

根據彭博億萬富豪指數，鍾睒睒的財富淨值今年飆升709億美元，達到778億美元，全球排名第11位。至於安巴尼財富淨值達769億美元，全球排名第12倍。另外，美國上市的拼多多（美：PDD）創辦人黃崢財富淨值631億美元，成為亞洲第三大富豪，全球排名第15位。

農夫山泉股價升近0.1%，收報54.9元，昨日高見56.5元創上市新高。農夫山泉今年9月上市，股價累計已升1.55倍，市值達2764億元。

除農夫山泉外，鍾睒睒旗下還有萬泰生物（滬：603392）於A股上市，萬泰生物最新報197.31元人民幣，與發行價8.75元人民幣相比，股價已累升逾21倍，市值855億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 富豪 馬雲 農夫山泉（09633） 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 萬泰生物（滬：603392）

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