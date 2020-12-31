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【絕世好老闆】飲食業面對百年巨災 叙福樓集團老闆黃傑龍仍堅持加同事人工仲派埋花紅

環球政經 14:54 2020/12/31

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新冠肺炎肆虐香港已近一整年，2020年對多個行業造成重大打撃，其中限眾令措施下，飲食界面臨數十年來的巨劫，多間酒樓食肆結業離場，其中本港老字號酒樓、有近40年歷史的叙福樓，旗下位於天水圍頌富商場的最後一間酒樓，也於今年9月中結業。


叙福樓集團（01978）早年已見中菜難做，近年也從多元發展，包括開設多個日本火鍋及日式餐飲品牌如牛角（香港經營權）、牛涮鍋、溫野菜（香港經營權）等，也有其他品牌如和平飯店、煲仔王等，惟疫情下生意仍無可避免大受疫情衝擊。


不過，叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍堅持加員工人工及派花紅，他今日於個人網誌中撰文指：


「今年我真係好想加同事人工同埋派花紅（我公司因為歷史原因係叫做新春賞金因為農曆年前出），我做咗生意13年從來未試過有咁強烈嘅願望。 年中嘅時候我曾經開管理會議時講：「我今年好想加人工好想派花紅，你地大家盡量做好啲，2020年對我哋餐飲業來講係百年巨災，但係我唔淨係想捱過佢，我想你哋同我將來都有一個故事可以同子孫講，話比佢哋知2020年世紀疫情，長期有管制好難做生意，但係我哋發明用易拉架做間隔、發明執枱專員、做好衛生管理、話比客人知我哋店舖有20至30次換氣率、與客人共享部份政府補助派發了3000多萬再幫襯銀票.。.最後，我哋仲有人工加，仲有花紅收... 今年嘅花紅已經唔係金錢咁簡單，系代表左一個永遠都屬於自己嘅奮鬥故事」

他表示， 雖然從來沒有預算過疫情一年也未過去，辛苦捱至12月，更出現第四波疫情，這一刻仍未可以做晚市生意，但認為同事已經好努力。他更指：「呢一個加人工同埋花紅，唔係老細好人，係你地每個人努力得返嚟嘅成就，係你地應得嘅，大家加油，大家食一餐飽飯，明年一起再一齊捱過，戰勝疫情。」

 

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責任編輯：陳詠妍

 

餐飲 疫情 黃傑龍 花紅 新冠肺炎疫情

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