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【內地熱話】內地將落實全民免費接種疫苗　網民：這才是群體免疫！

環球政經 13:45 2020/12/31

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國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新今日（31日）宣布，全民可免費接種疫苗。

【內地熱話】清潔阿姨路不拾遺上繳鑽戒　被嫌不夠快反遭罰款：【下一頁

國藥集團早前公布，在北京生產的新冠病毒疫苗，滅活疫苗三期臨床試驗數據，顯示接種後安全性良好。打兩針後，接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%；保護效力79.34%。而該款疫苗也獲得內地官方批准，附條件上市。

國藥集團公布疫苗數據 保護效力達百分之79.34：【下一頁

曾益新指，要傳染病消失就得靠疫苗，因此內地計劃通過全國大眾群體接種，從而獲得免疫屏障，控制疫情。曾益新表示，新冠病毒疫苗為公共產品，雖價格會據使用規模大小改變，但「肯定是為全民免費提供」。

消息一出後，隨即獲內地網民熱烈回應，紛紛支持該做法，大讚「牛逼」。「2020最後一天驚喜連連，感謝！」、「這才是群體免疫，群體免費打疫苗」、「能生在中國的真是前世善事做多了才有這個福報！感恩國家」。有網民又表示，自己不介意付部分費用，「我們打工人幾百塊也願意出，不能讓國家負擔太重，還有就是給農村地區以及貧困地區給與免費就好。」，也有人欣賞研究團隊付出，「所有研發團隊醫護人員都辛苦了！」

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責任編輯：黎淑雯

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