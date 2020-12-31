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【藍籌股】醫藥股冧莊再成藍籌股王　藥明生物全年累升212.6%藍籌最強

股市 14:37 2020/12/31

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【藍籌股】藥股冧莊再成藍籌股王　藥明生物全年累升212.6%藍籌最強

港股年尾重上27000點水平，恒生指數除夕升84點，收報27231點，恒生指數全年累跌958點或3.4%。恒指成份股當中，今年繼續由藥股成為藍籌升幅王。繼去年中生製藥 （01177） 為藍籌升幅王後，藥明生物 （02269） 今年接力，為恒指成份股當中表現最好藍籌股。藥明生物 （02269） 今日升近3.5%，並以全日最高位102.8元破頂收市，晉身「紅底股」。藥明生物全年累計升212.6%膺藍籌股王。

2020年五大升、跌幅藍籌股

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新經濟股緊隨其後，小米 （01810） 年尾發力，今早再創新高，高見33.8元，與雷軍「賺一倍」目標34元僅相差0.2元，全年累升近208%，為今年表現第二好藍籌股。

第三表現最好的恒指成份股則是藍籌新貴美團 （03690） ，美團股價今年一度累升2.3倍，曾高見338元新高，惟其後高位回順，股價今年最終累升189%。

52隻恒指成份股中，僅17隻藍籌股錄得升幅，其餘35隻藍籌股錄得下跌，其中17隻跌幅更逾兩成。至於表現最差的三隻藍籌，分別是中信股份 （00267） 、中海油 （00882） 及中海外 （00688） ，三股全年分別累跌47及44%。

【港股市況】除夕半日市恒生指數升84點　全年累跌3.4%（不斷更新）

【港股盤點】恒指年尾重上27000關　「最落後藍籌股」市盈率不足3倍+周息率8厘

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 恒生科技指數 恒生指數 藍籌股 貓眼娛樂（01896） 中信股份（00267） 金蝶國際（00268） 小米集團－W（01810） 中興通訊（00763） 藥明生物（02269）

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