疫情恐有擴散跡象　約翰遜指有60%確診案為變種病毒　

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，國內目前感染新冠肺炎病毒的患者中，有60%是新變種病毒，而且有不斷擴散的跡象。

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據《BBC》報道，約翰遜接受訪問時表示，英國有六成確診者為新變種病毒個案，「變種病毒從發源地迅速擴散，由倫敦東部和肯特郡（Kent），開始朝向全國蔓延。」被問道政府對應疫情反應是否太慢，他則解釋道這是基於無法預料新變種病毒的出現。

約翰遜呼籲民眾須遵守防疫規則，建議在除夕晚上留在家心跨年。英國教育部長Gavin Williamson拍英格蘭大部分地區的中學將對大多數學生關閉兩周。考試年級學生將於1月11日開學，部分疫情嚴重地區學校將繼續關閉。

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責任編輯：黎淑雯