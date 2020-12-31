公共交通補貼　放寬至明年6月底

運輸署指，將繼續放寬公共交通費用補貼計劃的每月交通開支水平至2021年6月30日。

【施政報告2020】交通補貼措施延長半年至2021年6月30日 每月補貼上限為400元：【下一頁】

運輸署表示，在2021年1月1日至6月30日期間，政府將繼續就市民每月超出$200的公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。

政府早前推出一項臨時特別措施，以紓緩市民在疫情期間的交通費負擔，原定於2020年7月至12月期間暫時將公共交通費用補貼計劃的每月公共交通開支水平由$400放寬至$200。

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責任編輯：黎淑雯