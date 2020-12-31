  • 14°C
香港時間 : 20201231日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公共交通補貼　放寬至明年6月底

環球政經 13:21 2020/12/31

分享：

運輸署指，將繼續放寬公共交通費用補貼計劃的每月交通開支水平至2021年6月30日。

【施政報告2020】交通補貼措施延長半年至2021年6月30日 每月補貼上限為400元：【下一頁

運輸署表示，在2021年1月1日至6月30日期間，政府將繼續就市民每月超出$200的公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。

政府早前推出一項臨時特別措施，以紓緩市民在疫情期間的交通費負擔，原定於2020年7月至12月期間暫時將公共交通費用補貼計劃的每月公共交通開支水平由$400放寬至$200。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯

 

下一篇文章

【宏觀中國】全年兌美元升值逾6%　離岸人民幣升破6.5大關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣
【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂