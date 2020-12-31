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【ARK】女股神Cathie Wood旗下ARKK周二罕見走資1.37億美元　成立已來最多

股市 13:06 2020/12/31

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【ARK】女股神Cathie Wood旗下ARKK周二罕見走資1.37億美元　成立已來最多

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下旗艦基金「方舟創新 ETF」（ARK Innovation ETF）（ARKK）周二（29日）罕見出現投資者撤資，淨流出1.37億美元，是成立以來最多。

該ETF今年12月4日成為全球最大主動型 ETF，總資產規模近176億美元，今次淨流出1.37億美元不單是11月初以來首次單日淨流出，亦是自2月以來，按周計首次淨流出。

Cathie Wood管理的ARKK 成功押注Tesla 等科技股，取得驕人表現，並成為行業中最活躍的產品。今年以來，該ETF吸引到近94億美元資金投入。今次錄得淨流出，可能是年結因素，部分投資者獲利離場。

CFRA Research ETF 研究主管 Todd Rosenbluth 表示，考量到 ARKK 第四季的強勁需求、和 2020 年難以複製的傲人回報率，一些投資者難免會想趁此時獲利。該ETF周二下跌4.2%。

Cathie Wood另一個ETF、以投資生物基因科技創新為主的ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）周二也下挫7.4%，是3月以來最差表現，但後者並未出現資金大量流出。

不過，周二急挫仍無礙ARKK 和 ARKG 兩隻ETF全年的表現，兩者仍高居10大ETF之列，ARKK今年來回報約150%，ARKG更達到 180%。

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編輯：吳敏芳

ETF 基金 Tesla 走資

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