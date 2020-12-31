【異動股】比亞迪落實分拆半導體 大除夕升4%重上200元

比亞迪(01211)宣布，擬分拆持有72.3％股權的比亞迪半導體於內地一家證券交易所獨立上市，擬分拆上市後，比亞迪半導體仍為其控股子公司，該公司財務資料仍合併於其司的合併財務報表。這亦意繼比亞迪電子(00285)後，比亞迪系新增一間上市公司。今年最後一個交易日半日市，比亞迪大升4.2%報203.2元。

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比亞迪半導體註冊資本4.5億元人民幣，業務覆蓋功率半導體、智能控制ＩＣ、智能傳感器及光電半導體的研發及產銷，擁有包含芯片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用的一體化經營全產業鏈，並已成為內地自主可控的車規級絕緣柵雙極型晶體管領導廠商。同時，在工業級領域，產品下游應用包括工業焊機、變頻器、家電等，將為其帶來新增長點。

另一方面，比亞迪日前亦和日本企業伊藤忠商事達成合作協議，共同開拓電動汽車電池回收的國際業務，並在廢舊汽車電池用於可再生能源，及全球工廠儲能等多個範疇展開合作。伊藤忠將向比亞迪採購回收得來的二手車載電池，並把這些電池改造為大型蓄電池。明年起，伊藤忠將把有關產品銷往歐美及亞洲工廠，務求於5年內實現100億日圓收入。

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