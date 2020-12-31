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【Bitcoin】廣汽蔚來「踩界」稱接受比特幣支付　蔚來汽車急割席

股市 12:59 2020/12/31

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廣汽、蔚來合資公司稱接受比特幣支付買車

比特幣（Bitcoin）近期價格狂升，一度直逼30000美元。廣汽蔚來在社交媒體發文，會接受比特幣支付購買旗下車款，號稱為中國第一家接受比特幣支付的汽車企業。不過廣汽蔚來於發布該條微博後兩小時即收回帖文，並更改說法，將「比特幣」的說法更改為「數字貨幣」。

廣汽蔚來社交平台發文後，蔚來急發聲明「割席」，蔚來從來沒有「比特幣購車」方案。

廣汽蔚來一度在微博稱，接受比特幣支付

事實上，內地對比特幣等加密貨幣的支付功能有保留，中證監、人行等曾在2017年發聯合公告，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和「虛擬貨幣」提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

廣汽蔚來由廣汽集團 （02238） 、內地電動車廠蔚來汽車（美︰NIO），雙方各持股45%，其餘一成由員工持股。

廣汽蔚來目前推出的新能源車Hycan007 內地售25.98萬至30.30萬元，以比特幣最新約2.9萬美元（折合18.95萬元人民幣），一架Hycan007售價不足兩枚比特幣。

據內地傳媒資料，廣汽蔚來成立於2018年4月，由廣汽、蔚來共同組建，獨立營運，Hycan007前9個月僅銷售562輛﹐遠不及蔚來的單月逾5000輛銷情。

 

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編輯：麥德銘

汽車 蔚來（美：NIO） 比特幣 廣汽集團（02238）

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