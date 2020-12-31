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繼續槓鈴策略　增I.D.E.A主題

宏觀解讀 11:50 2020/12/31

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繼續槓鈴策略　增I.D.E.A主題

2020年正在倒數，全球都經歷了百年一遇的新冠肺炎疫情，不少人都希望在疫苗面世後社會可以逐漸回復常態，不用在封鎖和解封措施中不斷輪迴。面對疫情的衝擊和展望2021，我們沒有感到沮喪，反而看到了曙光乍現，並且維持現有的槓鈴策略。

「槓鈴策略」——如過往所提及，在槓鈴投資組合的兩端分別配置增長型資產及收益型資產，令投資組合變得攻守兼備。在增長型資產方面，除了以往所提及科技和醫療保健等主題外，我們在2021年第一季開始還會加入I.D.E.A的主題。I.D.E.A分別代表了具有創新（Innovator）、顛覆（Disruptor）、賦能（Enabler）和適應性強（Adaptor）的公司。雖然I.D.E.A並不是新概念，但隨著科技的推動下社會發展一日千里，這個概念變得更為突出。擁有著創新和顛覆性的公司能創造出藍海，具有賦能的公司能參與其中作為促進和擴大藍海的一員，而適應性強的公司則能在本來紅海市場中作出改變加入藍海市場。因此，我們看好擁有I.D.E.A概念的公司，並加入到槓鈴策略的增長端。在收益端，在美國聯儲局開啟無限量寬並持續低息的環境下，我們繼續看好組合平均存續期為5年的亞洲和歐洲BB/BBB級別債券。

疫情令各國經濟受到莫大的衝擊，也令社會的活動出現了改變，即使如此，槓鈴策略仍繼續發揮作用，在波動市況下展現出韌性，表現出色。新冠肺炎疫苗的推出令社會恢復常態的曙光出現，我們仍然看好槓鈴策略，為投資組合作出部署。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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