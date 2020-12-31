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京東阿里等涉於雙十一期間違規 各被罰50萬元人民幣

股樓投資 13:40 2020/12/31

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京東（09618）、阿里巴巴（09988）旗下的天貓、唯品會（美：VIPS）三個電商平台，因涉於「雙十一」活動期間作不正當價格行為，被市場監管總局處罰各50萬元人民幣。

阿里反彈兩日後現跌1.5%，報232.6元，成交33.9億元。京東則未受影響，升1.2%至342元，成交近11億元。

【大行點睇】復甦受阻？大和降東航南航評級　內地航空股股價受壓 詳情請看[下一頁]

市監局指，於雙十一前後有消費者反映，網購出現先提價後打折、虛假促銷、誘導交易等問題。根據價格監測及投訴舉報的線索，市監局向三家企業作出調查。於12月24日決定各處以50萬元人民幣處罰。

唯品會回應指，將會按有關部門等要求及法規進行整改，進一步規範經營活動，保障消費者合法權益。

【港股追蹤】擬重啟沃爾沃汽車合併　吉利急升逾9％破頂 詳情請看[下一頁]

早前，阿里、騰訊（00700）旗下閱文、順豐旗下豐巢網絡進行收購時，因未有依法進行經營者集中申報，而被市監局處以50萬元人民幣罰款。

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 雙十一

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