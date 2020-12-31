【螞蟻集團】傳中國政府查螞蟻過去投資　螞蟻或需剝離部分業務

外媒報導，指中國監管機構正在審查阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團在幾十間公司的股權投資，報導稱如果發現任何違規行為，例如製造不公平競爭，政府或要求螞蟻集團放棄部分投資，其中主要涉及螞蟻在技術及金融科技初創的投資。

監管機構正在研究螞蟻集團過去數年的投資，包括推動每一個交易背後的原因及產生的協同效應，並計劃要求螞蟻集團能剝離部分並非不可缺少的投資。消息指螞蟻集團已經聯絡潛在買家，出售中國單車共享公司Hellobike在內的十多間公司股份。不過，亦有消息指螞蟻集團尚未收到監管集團有關出售股權的任何通知。

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