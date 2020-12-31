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【騰訊控股】傳千億投資《夫妻的世界》製作公司 騰訊撈埋韓劇？

股樓投資 10:56 2020/12/31

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根據韓國傳媒報導，韓國製作公司JTBC Studios Co.將向騰訊控股 （00700） 及Praxis Capital Partners發行可轉換優先股，涉及資金達到4,000億韓圜，資金將用於製作影視內容及發展串流業務，其中騰訊投資金額達到1,000億韓圜，換取大約7.2%股權，而Praxis Capital Partners則佔3,000億韓圜，收購21.8%股份，並一舉成為JTBC第二大股東。

JTBC今年製作了不少有名的作品，在Netflix上取得不錯的收視，包括《夫妻的世界》、《梨泰院Class》。今次投資後，JTBC企業價值達到1.37萬億韓圜，去年公司收入達到1889億韓圜，營業利潤為140億韓圜。

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 騰訊控股（00700） 南韓 騰訊 Netflix 梨泰院Class 夫妻的世界

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