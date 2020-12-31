【騰訊控股】傳千億投資《夫妻的世界》製作公司 騰訊撈埋韓劇？

根據韓國傳媒報導，韓國製作公司JTBC Studios Co.將向騰訊控股 （00700） 及Praxis Capital Partners發行可轉換優先股，涉及資金達到4,000億韓圜，資金將用於製作影視內容及發展串流業務，其中騰訊投資金額達到1,000億韓圜，換取大約7.2%股權，而Praxis Capital Partners則佔3,000億韓圜，收購21.8%股份，並一舉成為JTBC第二大股東。

JTBC今年製作了不少有名的作品，在Netflix上取得不錯的收視，包括《夫妻的世界》、《梨泰院Class》。今次投資後，JTBC企業價值達到1.37萬億韓圜，去年公司收入達到1889億韓圜，營業利潤為140億韓圜。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機