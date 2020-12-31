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【汽車股】吉利曾升一成創逾2年高　李書福訂21年目標：回A、合併Volvo

股市 11:26 2020/12/31

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吉利董事長李書福稱，明年吉利在科創板A股上市後，會重啟與Volvo的合併談判

吉利汽車 （00175） 年末踩油加速，今早大升一成，見26.9元，創逾兩年半新高，最新升幅回至7.4%。內地傳媒引述吉利董事長李書福的2021年新年致辭，李書福稱，明年吉利在科創板A股上市後，會重啟與沃爾沃（港譯富豪汽車，Volvo）的合併談判。

吉利汽車於9月底已通過上交所科創板股票上市委員會審議，但至今未啟動規模料約200億元人民幣的新股集資。

吉利汽車年初宣布擬與同系Volvo 合併，並在香港、瑞典雙重上市，但因應公司部署A股科創板上市，合併談判暫緩進行。

百度股價漲逾一成 成立新能源車銷售、零部件研發子公司，可見【下一頁】

另外，百度（美：BIDU）近日成立阿波羅智行信息科技（南京）有限公司，業務範圍包括新能源汽車整車銷售、汽車零部件研發、人工智能應用軟件開發等。早前有報道指，百度正在考慮生產自己的電動汽車，並與吉利 、廣汽集團 （02238） 和一汽集團談判，或組合資公司。

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編輯：麥德銘

香港股票 科創板 吉利汽車（00175） 上海證券交易所 汽車股 富豪

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