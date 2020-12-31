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【中芯國際】中芯國際股價一度升一成 股價升跌都因為美國？

股樓投資 10:26 2020/12/31

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內地傳媒報導，中芯國際 （00981） 已獲得美國成熟製程的許可程，不過針對成熟製程的許可需要分批發放，一次性發放大約4萬至5萬片芯片所需要的設備。受惠消息，中芯今日一度最多升約一成至22.5元。

中金早前發表報告，指考慮到美國監管因素變化，先進製程研發工作將面對不確定性，但中芯國際將專注於提高成熟製程技術及未來產能，長遠來說有利中芯股東取得更高回報。該行認為，撇除美國批准許可，中芯未來3至6個月有足夠原材料庫存維持正常生產。

假如中芯如報導獲批，成熟製程業務風險將進一步降低，因此有利股價表現。

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 美國 晶片 中芯國際（00981）

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