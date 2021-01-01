【恒指黑期】阿里巴巴美股較港低3%　恒指黑期升46點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股尾市抽升，恒指黑期倒升46點，阿里巴巴ADR較港再跌3%，中概股富途證券升7.6%，嗶哩嗶哩跌9.1%。

港股除夕半日市，恒生指數於2020年最後一個交易日，高開47點，恒指開報27194點，早段曾升近200點，其後升幅收窄，恒生指數收報27231點，升84點。車股造好，吉利 （00175） 破頂升逾8%；比亞迪 （01211） 升逾4%。中芯國際 （00981） 續升8%。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。恒生指數全年跌3.4%。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 40.17 -1.4% 騰訊ADR 557.32 -1.2% 阿里巴巴美股 225.56 -3.0% 網易ADR 148.49 +0.6% 京東ADR 340.72 -0.4%

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即市走勢︰

【05：00】美股收市後，恒指黑期升46點，報27177點。

【23：00】美股靠穩，恒指黑期跌20點。

【16：07】路透最新引述消息人士指，中國監管機構正在排查螞蟻集團對數十家企業的股權投資情況。

【阿里巴巴股價】內地據報排查螞蟻集團投資初創 若涉不正當競爭或令退股

【15：50】今日7隻新股同期招股，截至下午3時15分，醫渡科技 （新上市編號：02158） 已錄得逾460億元孖展，超額認購112倍，是7隻新股中表現最好。

【新股IPO】7新股首日招股 醫渡科技超購逾112倍、榮萬家未足額（不斷更新）

【1：47】京東健康穩定價格期結束 期內累升1.1倍 無穩定價格操作

【15：35】據最新披露，李嘉誠、李澤鉅經李嘉誠基金會於12月24日至30日，再斥1138萬元增持長實 （00001） 股份，涉及28.95萬股。

【李嘉誠增持】李嘉誠李澤鉅年內131次增持長實 用盡自由增購率撐不起股價

【15：05】內地股市造好，上證升1.7%；深證升1.9%；創業板指升近2.3%。

【14：45】農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒超越印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），成為亞洲首富。

農夫山泉創辦人鍾睒睒穩守中國首富後 再成為亞洲首富

【13：41】裕程物流8489次日招股 孖展錄2826萬元、超額認購3倍（不斷更新）

【13：37】達豐設備2153次日招股 孖展抽飛6700萬元、暫超額認購4倍（不斷更新）

【13：21】Legion 2129次日招股錄逾23億元孖展 超額認購142倍（不斷更新）

【12：35】即月期指收報27219點，跌67點或近0.3%，低水12點。

【12：10】恒生指數除夕半日市收報27231點，升84點。車股造好，吉利 （00175） 破頂升逾8%；比亞迪 （01211） 升逾4%。中芯國際 （00981） 續升8%。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。港交所 （00388） U盤轉跌0.05%。

【12：00】恒生指數U盤前升109點，報27256點。

【11：42】港股除夕半日市，恒生指數收市前升約135點，報27282點。

【11：32】港股升幅再擴至逾100點，恒生指數升128點，報27275點。

【11：30】內地股市半日上升，上證升0.8%；深證升近1%；創業板指升1.2%。

【11：04】車股造好，吉利 （00175） 升8%破頂；比亞迪 （01211） 升4%；華晨 （01114） 升近7%；長汽 （02333） 破頂續升逾2%。

【10：59】比亞迪 （01211） 升幅擴至半成，高見206元。

【10：52】藥明生物 （02269） 升逾1%，破頂高見102.2元，晉身紅底股。

【10：46】恒指最新升45點，報27192點。

【10：45】滙豐 （00005） 跌近0.9%；渣打 （02888） 跌0.4%。

【10：41】三桶油逆市向下，中石化 （00386） 跌近3%；中石油 （00857） 跌0.8%；中石油 （00857） 跌1.8%。

【10：39】大市升幅進一步收窄至不足100點，恒生指數升87點，報27235點。

【10：36】吉利 （00175） 升幅擴大至逾8%，破頂高見26.5元。

【汽車股】吉利升一成創逾2年高 李書福新年致辭提科創板上市、與富豪合併

【10：34】融創服務 （01516） 升7%，高見17.48元。融創服務獲滙控首予買入評級。

【10：30】小米 （01810） 見33.8元新高後倒跌，小米跌近0.8%，低見32.65元。

【10：26】力世紀 （00860） 跌逾7%，低見0.75元。力世紀公布，年度虧損約3.45億元，比去年度虧損約6億元有所收窄，每股虧損4.81仙，不派末期股息。

【10：19】國藥 （01099） 升逾2%。國務院聯防聯控機制發布，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市。

【國產疫苗】國藥新冠疫苗有效率79.34% 獲批准上市（第二版）

【10：16】港股升勢略為回順，恒生指數升約110點，報27255點。

【10：09】恒指最新於27300點水平窄幅上落，升約160點。

【10：01】吉利 （00175） 升近半成，破頂高見25.7元。董事會主席李書福表示將在明年吉利在科創板上市後重啟與沃爾沃的合併談判。

【09：54】保利協鑫 （03800） 反彈逾8%，高見1.29元。保利協鑫公布，以4029萬元人民幣向湖南新華水利電力出售第三批光伏電站資產，料錄收益約277.7萬元人民幣。

【09：53】港股升至27300點水平，恒生指數升173點，報27320點。

【09：48】中車時代電氣 （03898） 升逾11%，高見35.9元，中車時代電氣公布，公司已就首次公開發行A股，向上交所提交A股招股說明書（申報稿），並於昨日（30日）收到上交所通知，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理並依法進行審核。

【新股IPO】中車時代曾升12% 申請上海科創板A股上市、集資或逾80億元

【09：44】中芯國際 （00981） 升幅擴大至近9%，高見22.3元。內地傳媒報道，中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，消息還稱，美國針對成熟製程的許可是分批次發放，一次性發放4萬至5萬片產能所用的設備。

【中芯國際】中芯除夕再升一成 內媒稱中芯獲得美國成熟製程許可證

【09：39】福萊特玻璃 （06865） 升逾8%，破頂高見34.85元。福萊特玻璃公布，與晶科集團訂立銷售合約，向對方供應光伏壓延玻璃，估計合同總額約141.96億元人民幣。

【09：36】ATMX個別發展，小米 （01810） 升2%，高見33.8元新高；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.5%。

【09：34】中芯國際 （00941） 續升近半成，高見21.4元。

【09：33】港交所 （00388） 升近0.9%，高見429元新高；友邦 （01299） 升0.7%，破頂高見97元。

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【09：32】港股早段升逾百點，升至27200點水平，恒生指數升120點，報27267點。

【09：31】首長四方 （00730） 飈升兩倍，破頂高見0.4元。首長四方公布，全資附屬公司京西供應鏈與京東數科訂立「戰略合作協議」，雙方將在供應鏈業務方面展開全面合作。

【09：28】聯通 （00762） 低開近1.6%，聯通A股遭MSCI相關指數剔除。

【09：25】比亞迪 （01211） 股價高開近2.2%，開報199.2元，成交2878萬元。比亞迪表示，董事會同意公司控股子公司比亞迪半導體股份有限公司籌劃分拆上市事項，並授權公司及比亞迪半導體管理層啟動分拆比亞迪半導體上市的前期籌備工作。

【比亞迪分拆】比亞迪董事會通過分拆半導體子公司上市 股價升逾2%

【09：20】恒生指數高開47點，開報27194點。阿里巴巴 （09988） 跌近1.4%；騰訊 （00700） 升近1%；京東 （09618） 升1.8%。

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【京東集團】京東研究業務整合 擬將智聯雲業務併入京東數科

【09：13】期指開報27239點，跌47點或近0.2%。

【09：08】人行開展900億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放800億元人民幣。

【09：05】一文看清7隻新股今日首日登場 點揀好？

【09：03】中國12月綜合PMI 51.9，前值55.7；非製造業PMI 55.7，前值56.4。官方綜合PMI 55.1，前值55.7。

【08：55】恒指黑期升約22點，報27193點；道指期貨升55點，報30357點。

【08：00】MSCI最新公布剔除中資公司股票的最終名單，遭剔走的股票較12月中的名單多出中國聯通A股，其餘不變，將於2021年1月5日收市時生效。

【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單 聯通A股新上榜

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.22元，跌0.38元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報555.99元，跌3.51元或0.6%。

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【07：30】美股3大指數周三反覆向好，美滙創近3年低，美國開始發放600美元紓困金，加上新冠疫苗持續推出市場，道指創收市新高，收報30,409點，升73點；標指收報3732點，升5點；納指收報12870點，升19點。

港股ADR收報26980點，跌166點或0.6%。恒指夜期收報27179點，跌107點。

道指破頂升73點 港股ADR跌166點

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責任編輯︰梁浩碩