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【疫情焦點】全球確診新增49萬宗　美國新增20萬

Hot Talk 08:53 2020/12/31

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【疫情焦點】全球確診新增49萬宗　美國新增20萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月30日早上8時45分，全球累計83,208,225宗新冠肺炎確診病例，較上日增加495,715 宗。累計1,812,319死亡個案，較上日增加9,637 宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 216,417 20,199,027 350,381
意大利 16,202 2,083,689 73,604
英國 50,026 2,440,169 72,656
西班牙 15,058 1,921,115 50,689
法國 26,393 2,657,568 64,507
德國 11,284 1,719,912 33,172
中國 25 87,052 4,634
香港 0 8,779 147

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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