【疫情焦點】全球確診新增49萬宗　美國新增20萬

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【港股市況】港股除夕半日市 恒指黑期升約22點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月30日早上8時45分，全球累計83,208,225宗新冠肺炎確診病例，較上日增加495,715 宗。累計1,812,319死亡個案，較上日增加9,637 宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|216,417
|20,199,027
|350,381
|意大利
|16,202
|2,083,689
|73,604
|英國
|50,026
|2,440,169
|72,656
|西班牙
|15,058
|1,921,115
|50,689
|法國
|26,393
|2,657,568
|64,507
|德國
|11,284
|1,719,912
|33,172
|中國
|25
|87,052
|4,634
|香港
|0
|8,779
|147
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩