道指破頂升73點　港股ADR跌166點

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【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單 聯通A股新上榜
道指升73點
美股3大指數周三反覆向好，美滙創近3年低，美國開始發放600美元紓困金，加上新冠疫苗持續推出市場，道指創收市新高，收報30,409點，升73點；標指收報3732點，升5點；納指收報12870點，升19點。
港股ADR跌166點
港股ADR收報26980點，跌166點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報40.22元，跌0.38元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報555.99元，跌3.51元或0.6%。恒指夜期收報27179點，跌107點。
紐約期油升0.8%
油價上升，美國上周原油庫存減少610萬桶，跌幅大過預期，紐約期油收報48.4美元，升0.40美元或0.8%。布蘭特期油收報51.34美元，升0.25美元或近0.5%。
美滙指數跌0.4%
市場憧憬美國將推出更多財政刺激措施，美滙指數報89.6，跌0.4%。歐元兌美元報1.2303；美元兌日圓報103.17。
美國10年期債息報0.92厘。
紐約期金升近0.6%
美元下跌，金價上升，紐約期金收報1893.4美元，升10.5美元或近0.%。現貨金於1894美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情