【開市9點半】一文看清7隻新股同場招股　點揀好？

（1）2020年最後一個交易日，7隻新股趕出場，券商稱，醫渡科技在一眾新股中質素最好，已有投資者提前詢問。信誠證券聯席董事張智威表示，挾有騰訊光環的醫渡科技一早已有投資者開始詢問，該股份在今批新股中質素也相對較好，相信認購反應熱烈，因此首薦醫渡科技。至於抽新股建議，張智威表示，可孖展認購醫渡科技，其餘可現金抽。

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醫渡科技

主業：醫療健康解決方案供應商

入場費：2657元

【新股IPO】醫渡科技2158周四招股 一手入場費2657元、騰訊有份投資

（2）稻草熊

主業：影視製作

入場費：6222元

【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊2125周四招股 一手入場費為6222元

（3）現代中藥

主業：生產中成藥

入場費：4454元

【新股IPO】現代中藥1643周四招股 一手入場費4454元

（4）網上車市

主業：汽車資訊平台

入場費：5172元

【新股IPO】網上車市1490明起招股 一手入場費5172元

（5）榮萬家

主業：物業管理

入場費：9273元

【新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元

（6）宋都服務

主業：物業管理

入場費：2929元

【新股IPO】宋都服務9608周四招股 一手入場費2929元

（7）麥迪衛康

主業：醫療服務

入場費：3232元

【新股IPO】麥迪衛康2159周四招股 一手入場費3232元

（8）Legion Consortium今日第二日招股，在昨日眾多新股中，孖展認購反應最佳。

【新股IPO】Legion 2129招股較火熱 孖展20.7億元、超額認購126倍（不斷更新）

（9）達豐設備孖展4億元，業務獨特，經營地盤吊船生意。

【新股IPO】達豐設備2153首日招股 孖展錄近4.4億、超額認購5倍（不斷更新）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉