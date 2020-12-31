【美股收市】紓困金開始發放 道指破頂 美滙創近3年低

隨着美國開始發放600美元紓困金，加上新冠疫苗持續推出市場，美股3大指數周三反覆向好，道指創收市新高，美滙則創近3年低，油金價受惠向上，比特幣(Bitcoin)再破頂。

道指收報30,409點，升73點；標指收報3732點，升5點；納指收報12870點，升19點。

焦點股特斯拉股價飆4.3%，集團未來數周料公布第四季電動車付運數字，有望超過市場預期。迪士尼股價抽高2.2%，為表現最強道指成份股。

中概股嗶哩嗶哩登陸東南亞市場，股價飆逾14%，百度抽升約13%，拼多多升超過7%。

比特幣(Bitcoin)周三再創新高，根據Coindesk報價資料，最高曾見28969.9美元，之後站穩在28700美元以上，升6%。

市場避險意欲下降，美滙指數下滑0.33%，報89.7。金價連升兩天，紐約期金收市升10.5美元，每盎斯報1893.4美元。

原油庫存減少，油價企穩，紐約期油收市升40美仙，報48.4美元；布蘭特期油彈25美仙，收報51.34美元。

美國目前9,000億美元規模紓困法案已獲總統特朗普簽署，惟他早前提出要將個人紓困支票的派錢金額，由600美元上調至2,000美元。該提案在民主黨支持下通過眾議院，但反而遭共和黨的阻力。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，600美元紓困金於周三開始發放，但過程或需一個月才能完全發放到民眾手中。

經濟數據方面，美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)為59.5，高於市場預期的57。美國全國房地產經紀商協會（NAR）公布，美國11月待完成二手樓銷售指數按月下跌2.6%，至125.7，為連續第三個月下降，市場預期為持平，10月修訂為下跌0.9%。該指數仍遠高於新冠疫情前的水平，表明需求依然旺盛。

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責任編輯：柯志宏