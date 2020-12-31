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分析師：特斯拉能實現50萬輛汽車年度交付目標

股市 03:29 2020/12/31

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Wedbush分析師看好特斯拉，可以實現其2020年交付50萬輛汽車的目標。（法新社資料圖片）

Wedbush分析師Dan Ives表示，得益於在中國的強勁發展及歐洲和美國的後期推動，特斯拉( Tesla)可以實現其2020年交付50萬輛汽車的目標。Ives並重申，特斯拉715美元的12個月目標價和1000美元的潛在牛市下目標價。

Ives在報告中寫道：「根據我們對特斯拉四季度的需求和全球交付軌迹的初步分析，該公司可能會輕易超過華爾街和內部的預期。」

Ives預計，本季度特斯拉的交付量將介乎19萬至20萬輛。他先前將18萬輛劃為實現交付目標的分界綫。

Ives表示：「進入年終和2021年，我們將看到全球電動汽車需求的主要變化，我們預計到2025年，電動汽車將從目前佔汽車總銷量的3%增長到10%。在未來幾年中，领頭羊特斯拉將在電動汽車領域繼續受益，尤其是在關鍵的中國地區。鑑於目前特斯拉在中國的銷售速度，到2022年，我們認為這將佔特斯拉電動汽車總交付量的40%。」

Ives認為，如果特斯拉保持在中國目前的發展軌迹，到2022年，該公司將在全球達到100萬輛的交付量。

【電動車】Tesla年終前送禮　Elon Musk：今年最後3天交付車輛享3個月免費完全自動駕駛

責任編輯：李勝君

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 中國 歐洲 汽車 總銷量 美國 目標價 Tesla

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