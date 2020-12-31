【中概股】百度翻身大升13%　成立新能源車銷售、零件研發公司

▲ 百度股價大漲，近期屢傳其有意進軍新能源車行業。

百度（美︰BIDU）近日屢傳計劃進軍新能源車行業。據內地傳媒報道，近日百度智行科技成立了阿波羅智行信息科技（南京）有限公司，業務範圍包括新能源汽車整車銷售、汽車零部件研發、人工智能應用軟件開發等。法定代表人為陶吉，註冊資本2000萬元人民幣，該公司由北京百度智行科技有限公司100%控股，最終受益人為百度創辦人李彥宏。

百度美股股價周三大漲12.6%，報219.63美元。盤後再升2.15%，報224.35美元。

近日市場有消息稱，百度與電動車公司威馬正對可能的合作模式進行商議，或聯手造車。另有報道稱，百度正在考慮生產自己的電動汽車，並已與吉利汽車 （00175） 、廣汽集團 （02238） 和一汽集團就這種可能性進行了談判，或組建一家持有多股權的合資企業。

此外，有「科技女股神」之稱的Cathie Wood旗下Ark Invest基金，亦於近期開始建倉百度，目前其持佔所有ETF總體持倉約1.15%。

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編輯︰侯景成